"Me encantaría disputar el descenso", afirma Shiffrin

La estadounidense Mikaela Shiffrin, que no está brillando como esperaba en estos Juegos de Pekín, anunció que quiere tomar parte en el descenso, al término del primer entrenamiento oficial disputado el sábado.

"No está todavía definitivamente decidido. Me encantaría disputar el descenso. El entrenamiento de hoy me ha hecho ir más en esa dirección", indicó Shiffrin.

La estadounidense, una de las más grandes esquiadoras de todos los tiempos (campeona olímpica de eslalon en 2014 y del gigante en 2018), vive una especie de pesadilla desde el inicio de los Juegos Olímpicos de 2022, con dos eliminaciones, tras no poder acabar el recorrido tras dos errores en el gigante y en el eslalon, y después una novena plaza en el supergigante el viernes.

La estadounidense tomaría en principio la salida en el descenso del martes, que no es su especialidad, y después en la combinada del jueves, donde se encuentra entre las favoritas.

"Veremos cómo siguen las cosas estos días. Hay secciones de esta pista, donde las verdaderas especialistas de velocidad van a brillar y mejorar día a día. Yo no sé todavía dónde y cómo puedo mejorar. Pero me he sentido sólida en los esquíes", añadió tras descubrir la inédita pista "The Rock".

Respeto a sus dos eliminaciones, inesperadas para esta esquiadora habitualmente impecable, la estadounidense de 26 años estimó que le han servido para "de alguna forma quitar presión, ya que es difícil hacerlo peor desde un punto de vista deportivo".

rg/lve/psr/es