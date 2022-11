"Me aseguraré de que Biden no logre cuatro años más", dice Trump

Donald Trump prometió el martes evitar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sea reelegido en 2024.

"Me aseguraré de que Joe Biden no logre cuatro años más", dijo Trump a sus simpatizantes en su lujosa residencia de Mar-a-Lago en Florida al anunciar su candidatura presidencial. "Nuestro país no podría soportarlo".

