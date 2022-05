Mbappé sabrá "seguir creciendo" en el París SG, confía Deschamps

La decisión de Kylian Mbappé de renovar hasta 2025 con el París Saint-Germain es "algo muy bueno para el esplendor de la Ligue 1" y "no le impedirá seguir creciendo", afirmó este sábado el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, en el primer día de la concentración de los 'Bleus' para sus próximos partidos internacionales.

"Que Kylian se quede en la Ligue 1 es algo muy, muy bueno para el fútbol francés y para el esplendor de la L1 en el extranjero. Es francés, está unido (a su club)", declaró Deschamps en conferencia de prensa.

"El objetivo del París (SG) es el mismo que el de seis o siete grandes clubes, ser campeón en su país y ganar la Liga de Campeones. Irse es una opción, pero hablamos de un jugador joven (23 años)", apuntó.

"Hoy distinto a lo de antes. Si haces una jerarquía de las grandes ligas, no es lo mismo que hace diez años. El hecho de no irse al extranjero no impide conseguir cosas muy grandes y seguir creciendo", aseveró.

El Real Madrid de otro jugador francés, Karim Benzema, estaba muy interesado en Mbappé. Deschamps confía que este asunto no genere tensiones en sus estrellas.

"Lo esencial es la unidad del grupo. Cada situación puede generar incomprensiones", reconoció.

Francia tiene cuatro partidos programados en junio, frente a Dinamarca, Croacia (en dos ocasiones) y Austria, dentro de su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que los 'Bleus' son los vigentes campeones.

