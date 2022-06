Mbappé ha elegido "jugar aquí por su ciudad, su club y su país", dice Khelaifi

El presidente del París SG, Nasser Al Khelaifi, afirmó que la estrella francesa del equipo, Kylian Mbappé, eligió quedarse "por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo", en una entrevista con el diario español Marca.

"Rechacé 180 millones (de euros/190 millones de dólares) el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Kylian quería quedarse en el PSG", afirmó Al Khelaifi al diario Marca.

"Le conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia, y no se mueven por dinero", añadió el presidente del Paris Saint-Germain.

"Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo. Él sólo piensa en jugar y en ganar", añadió Khelaifi, que cargó contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones", afirmó.

"Todos los años es lo mismo. Vamos a seguir construyendo nuestro proyecto", insistió el presidente del PSG.

Tebas ha vuelto a arremeter en los últimos días contra el PSG, al que acusa de no respestar el 'fair play financiero'.

LaLiga ha presentado denuncias ante la UEFA contra el PSG y el Manchester City por "por infringir las normas de 'fair play financiero'" y también quiere pedir "la revocación del contrato de Mbappé".

