Mbappé-Giroud, los 'Bleus' vuelven al pasado ante la baja de Benzema

La ausencia de Karim Benzema en el Mundial-2022 provocará que los 'Bleus' vuelvan al ataque que les llevó al título hace cuatro años en Rusia, con la estrella Kylian Mbappé y el indestructible Olivier Giroud, apoyados por Antoine Griezmann en la mediapunta.

Aunque el seleccionador Didier Deschamps decidiera incluso poner en la cancha una cuarta baza ofensiva, como el extremo del FC Barcelona Ousmane Dembélé, el sector ofensivo de los 'Bleus' saca a la luz los recuerdos de Rusia.

Y por los resultados obtenidos hace cuatro años, la baja del último Balón de Oro podría no ser tan dramática para Francia. Mbappé nunca se ha sentido más cómodo que cuando todos los focos le iluminan, y con Benzema en la cancha el protagonismo estaría repartido. Y Giroud, a sus 36 años, siembre brilla cuando aparece desde la sombra.

"¿Mi papel en el equipo? Todo está claro con el Mister, no hay nada más que añadir. Cuando el técnico me necesite, trataré de aportar al equipo lo que sé hacer, como siempre. Cuando vengo a la selección, hago mi trabajo", explicó el delantero centro del AC Milan el jueves en conferencia de prensa.

Una vez más, el inoxidable número 9 de los 'Bleus' aparece como un "fénix", el apodo que algunos le atribuyen. Desde hacía un año, Deschamps no le convocaba si Benzema estaba disponible, preocupado por la capacidad de Giroud a implicarse en un grupo con la presencia del Balón de Oro, una cohabitación no resuelta desde hace más de 10 años.

La ausencia del jugador madridista abre la puerta a que Giroud se convierta en el máximo goleador de la historia de los 'Bleus', al estar a solo dos tantos del récord de Thierry Henry (51 goles).

Y Mbappé es ahora la única estrella planetaria en los 'Bleus', pudiéndose comparar a sus compañeros en el París SG Neymar (Brasil) y Lionel Messi (Argentina), un papel que le conviene a la perfección.

En la selección "tengo mucha más libertad, el técnico sabe que hay un número 9 como 'Olive', del que se encargan los defensas, y yo me puedo mover, buscar los espacios, pedir balones", explicó Mbappé en la convocatoria de los 'Bleus' en septiembre, en la que estuvo ausente Benzema. "En París no me piden eso, me piden hacer de pivote".

Una declaración que se interpretó como una crítica hacia el París SG y, a la vez, una declaración de amor hacia Giroud.

Una devoción que es recíproca: "Soy un delantero que tiene cualidades de 'referencia', con un juego de pivote. En mi carrera, siempre jugué con jugadores a los que les gustaba mi perfil porque podían apoyarse en mí. Es algo que a Kylian le gusta, es bueno para él", insistió Giroud el jueves.

Estos elogios mutuos dan fe de una buena relación entre ambos, un año y medio después de que un problema de comunicación en la Eurocopa-2021 amenazase con dinamitarla.

Interrogado tras su doblete contra Bulgaria (3-0), el delantero del Milan lanzó una sutil crítica: "He estado discreto porque, a veces, he hecho carreras pero la pelota no me ha llegado". A Mbappé no le gustó esta declaración, porque se sentía directamente señalado, y así se lo hizo saber.

Pero ahora en Catar, Giroud y Mbappé parecen caminar en la misma dirección.

