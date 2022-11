Mbappe brinda a Francia el primer boleto a octavos; Messi y Argentina contra la pared

De la mano de un estelar Kylian Mbappé, Francia sacó el sábado el primer billete a los octavos de final del Mundial venciendo 2-1 a Dinamarca, en una jornada que contiene la respiración ante el crucial partido nocturno entre la Argentina de Messi y México.

El duelo, en el que la albiceleste quedaría eliminado en caso de derrota, cerrará una fecha que también vio el triunfo de Polonia 2-0 ante Arabia Saudita con el primer gol de Robert Lewandowski en un Mundial y el de Australia 1-0 frente a Túnez.

Por el Grupo D, Francia suma 6 puntos y tiene garantizado un puesto a octavos por el Grupo D. Detrás vienen Australia (3), Dinamarca (1) y Túnez (1).

En la llave C, Polonia lidera con 4 puntos y es secundada por Arabia Saudita (3), a la espera del choque que disputaban México (1) y Argentina (0) en el imponente estadio Lusail (88.000 espectadores), donde las dos apasionadas aficiones crearon un ambiente extraordinario.

Hay mucho en juego para Argentina y para Messi, un jugador que marcó época y disputa a los 35 años su quinto y probablemente último Mundial.

Solo le falta una cosa al ganador de siete Balones de Oro, la Copa del Mundo, y sueña con que Argentina se la pueda dedicar a su otro gigante, Diego Maradona, fallecido hace dos años.

México, por su lado, se frota las manos ante la oportunidad de ser quienes "enviaron a Messi a casa", explica Raúl Díaz, ingeniero de telecomunicaciones mexicano, preguntado en Doha.

"Nos la deben, nos eliminaron dos veces del Mundial" en 2006 (2-1) y en 2010 (3-1), recuerda el hincha.

Argentina llegaba al duelo en serios problemas debido a su inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudita, uno de los peores fiascos de la historia de la Albiceleste.

"Es un golpe muy duro. Una derrota que duele. Pero tenemos que seguir confiando en nosotros. Este grupo no los decepcionará", prometió Messi.

Pendientes del destino de Lionel Messi en Catar, su compañero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe anotó un doblete en el triunfo francés 2-1 frente a Dinamarca.

Tras una primera parte sin goles, Mbappe adelantó a los 'Bleus' en el minuto 61 y, después del empate del barcelonista Andreas Christensen (68), sentenció la victoria rematando un centro de Antoine Griezmann (86).

El astro del PSG, que ya había marcado en el debut ante Australia (4-1), llegó a 31 goles en 61 partidos como internacional a sus 23 años, igualando los conseguidos por Zinedine Zidane y superando a dos artilleros históricos del fútbol francés como Fontaine y Papin.

La victoria y la clasificación "da tranquilidad. Tenemos muchas posibilidades de acabar primeros", se felicitó el seleccionador francés, Didier Deschamps.

"Este grupo es fuerte, sólido y tiene ganas de hacer grandes cosas", dijo el técnico de los vigentes campeones.

Héroes nacionales por su triunfo ante Argentina, los jugadores de Arabia Saudita no pudieron repetir este sábado la hazaña y cayeron por 2-0 contra Polonia.

Piotr Zielinski abrió el marcador en el minuto 39 y Robert Lewandowski sentenció en el 82, después de que el arquero Wojciech Szczesny atajara un penal saudita al final del primer tiempo en el estadio Education City.

Fue el primer gol de Lewandowski en un Mundial luego de cinco partidos. El punta del FC Barcelona aprovechó un error del defensa Abdulelah Al Malki para hacerse con la bola dentro del área y batir por bajo al arquero Mohammed Al Owais.

El ariete, que también dio la asistencia en el tanto de Zielinski, lo celebró muy emocionado con sus compañeros.

"Creo que cuanto más mayor me hago, más me emociono", admitió tras el juego el capitán polaco, de 34 años. "Soy consciente de que puede ser mi último Mundial y quería poder decir que he jugado y marcado en Mundiales".

En el otro partido del sábado, Australia derrotó 1-0 a Túnez con un gol de cabeza del delantero Mitch Duke en el minuto 23.

Y mientras Argentina y México decidían su suerte, algunas miradas estaban puestas ya en los partidos del domingo, especialmente en el España-Alemania (19h00 GMT) de la llave E.

"Haber debutado de una manera tan contundente (7-0 a Costa Rica) genera confianza, pero no hay que irse al exceso de confianza. Alemania reúne los requisitos para que no te confíes o te pasan por encima", advirtió este sábado el seleccionador español, Luis Enrique.

A la conferencia de prensa germana solo acudió el seleccionador, Hansi Flick. "No habrá ningún jugador aquí con nosotros, hemos hecho un viaje de tres horas, tenemos un partido muy importante así que les he dicho que vendría yo solo", justificó.

