Mbappé acaba con la resistencia polaca y lleva a los 'Bleus' a cuartos en Catar-2022

Con dos goles y una asistencia, Kylian Mbappé se convirtió en el artífice de la victoria de Francia por 3-1 ante una voluntariosa Polonia, este domingo en Doha, un triunfo que mete a los 'Bleus' en los cuartos de final del Mundial de Catar-2022, donde se medirá a Inglaterra, que se deshizo de Senegal (3-0).

En el último suspiro de una primera parte en la que Polonia ofreció más resistencia de la esperada, Mbappé asistió a Olivier Giroud (44), que abrió el marcador y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los 'Bleus', y después anotó dos goles casi calcados para sentenciar el duelo (74 y 90+1).

La estrella polaca Robert Lewandowski salvó el honor de su selección al transformar un penal en el descuento, que tuvo que repetir después de fallar un primer intento, pero el colegiado mandó a lanzarlo de nuevo porque varios jugadores franceses invadieron el área antes de tiempo (90+9).

Con su tanto de este domingo, Giroud suma 52 goles como internacional, uno más que Thierry Henry, que tenía el récord desde 2009.

Mbappé, por su parte, suma ya 5 goles en Catar y es el máximo anotador del torneo y un total de 9 en Copa del Mundo, siendo el segundo máximo anotador de los 'Bleus' en este torneo, por detrás de los 13 de Just Fontaine.

Por dar una medida de lo que supone la cifra de goles de Mbappé, que tiene solo 23 años y disputa su segundo Mundial, Lionel Messi suma 9 en cinco Copas del Mundo y Cristiano Ronaldo 8 en otras tantas ediciones.

"Tiene esa capacidad de cambiar el transcurso de un partido en cualquier momento", se felicitó el seleccionador francés Didier Deschamps.

"Como entrenador, no hay una fórmula posible para parar a Mbappé, es un jugador fantástico y hoy nos hizo mucho daño", se resignó por su parte el técnico polaco Czeslaw Michniewicz.

El primer gol acabó llegando en la última jugada antes del descanso, cuando Mbappé se sacó un pase soberbio entre los centrales polacos y Giroud batió a Szczesny de disparo cruzado y raso (44).

Giroud podría haber redondeado una noche de ensueño si el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no le hubiese anulado un golazo de chilena por supuesta falta previa de Varane (58), apenas un par de minutos después de que Mbappé casi lograse también el segundo, en un disparo desde la frontal que se envenenó tras tocar en un defensa y salió rozando el palo.

Para entonces, Polonia, cansada ya de correr detrás del balón, parecía ya entregada y eso permitía a los 'Bleus' controlar el juego y dejar pasar los minutos, sin olvidar tampoco de buscar un segundo gol que le protegiese de una 'resurrección' del rival.

Y fue Mbappé el encargado de dar la puntilla, culminando una contra con un potente derechazo ante el que no pudo hacer nada Szczesny (74) y repitiendo jugada en el descuento (90+1), aunque con un disparo al otro palo.

Pese a las bajas por lesión antes del inicio del torneo, Francia se parece cada vez más al equipo que ganó el Mundial hace cuatro años en Rusia: prácticamente inexpugnable en defensa y con una pegada en ataque casi inigualable.

"Es la competición de mis sueños. He planificado mi temporada en base a este torneo (...) Pero aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado, que me he marcado", declaró tras el partido Mbappé en referencia a la posibilidad de revalidar la corona.

