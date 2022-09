Mayoría de aficionados al Mundial insta a la FIFA indemnizar a obreros de Catar (Amnistía)

Una mayoría de los aficionados a la Copa del Mundo de fútbol, prevista en Catar (20 noviembre-18 diciembre), se pronunciaron a favor de que la FIFA indemnice a los obreros migrantes cuyos derechos laborales fueron violados durante las obras para el gran torneo, según un sondeo publicado este jueves por Amnistía Internacional.

Desde su designación en 2010 como sede del Mundial-2022, Catar ha estado en el foco de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, especialmente por las condiciones de trabajo en las infraestructuras para el torneo (estadios, hoteles, carreteras...) y por la situación de las minorías sexuales.

El país está acusado de no haber declarado todas las muertes que se han producido y de no haber hecho nada para mejorar la situación de los trabajadores. Los casos de obreros que no han recibido su salario han sido habitualmente denunciados.

Un sondeo de Amnistía Internacional, con 17.000 adultos de 15 países, la mayoría de Europa pero también de Estados Unidos, México, Argentina, Marruecos o Kenia, mostró que un gran número de hinchas está a favor de indemnizar a los trabajadores migrantes.

El 73% de los encuestados dijo "apoyar firmemente" o "tiende a apoyar" que la FIFA utilice una parte de sus ingresos para ofrecer compensaciones a estas personas.

El 10% de las personas interrogadas "tiende a oponerse" o "se opone firmemente" a toda compensación, mientras que el 17% no tenía una opinión sobre el tema.

El sondeo mostró que más de dos tercios de los participantes desean que los clubes de fútbol de sus países "se expresen públicamente sobre los casos relativos a los derechos humanos" en el marco del Mundial 2022, informó Amnistía.

"La FIFA todavía tiene el tiempo de hacer lo que hace falta", indicó en un comunicado Steve Cockburn, responsable del programa de justicia social y económica en Amnistía Internacional.

"Los hinchas no quieren una Copa del Mundo teñida de abusos contra los derechos humanos", añadió.

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como aficionados y sindicatos, lanzaron una campaña en mayo para solicitar a la FIFA que utilice sus ingresos del Mundial para ofrecer una compensación a los trabajadores.

"La FIFA aseguró a Amnistía Internacional que reflexionaría sobre esta propuesta, pero no se ha hecho ningún anuncio al respecto", indicó el grupo de defensa de los derechos humanos.

