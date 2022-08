Massa llama al consenso antes de asumir como ministro de Economía de Argentina

Un día antes de asumir, Sergio Massa, designado ministro de Economía de Argentina, hizo este martes un llamado al consenso entre fuerzas políticas para sacar al país de la profunda crisis que atraviesa, en un discurso con el que se despidió del Parlamento.

"Más allá de nuestro debate apasionado y convencido, Argentina necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado", dijo Massa en la sesión especial en la cual renunció tanto a su banca de diputado por la coalición oficialista Frente de Todos (centro-izquierda) como a su puesto de presidente de la cámara baja.

"Si hay algo que me enseñó este lugar es a escuchar más que a hablar, a tolerar, a convivir en la diferencia, a buscar acuerdos", destacó.

Massa, un abogado de 50 años de larga carrera política, debe asumir el miércoles como "súper ministro" de Economía, en un despacho que fusiona tres ministerios del área económica y productiva.

Su nombramiento fue anunciado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, para reemplazar a Silvina Batakis, una economista con carrera en la función pública que no cumplió un mes en el cargo, cuando el dólar se disparaba en el mercado informal a pesar de duros controles sobre la compra de divisas.

En la sesión de este martes, fue elegida como nueva presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau, también del Frente de Todos y muy cercana a Massa, la primera mujer que ocupa esa posición en Argentina.

Massa, un dirigente con peso en la coalición gobernante, llega a ocuparse de la economía argentina luego de la sorpresiva renuncia del exministro Martín Guzmán, que desencadenó un mes frenético: la alta inflación se acentuó, la moneda local -el peso- se hundió en el mercado paralelo, y los bonos de deuda argentinos perdieron valor.

Su designación, que la poderosa vicepresidenta Cristina Kirchner avaló al recibirlo el lunes y fotografiarse con él en su despacho, provocó en lo inmediato una fuerte recuperación del peso argentino en el mercado negro.

Así, el dólar 'blue' del mercado informal, después de haber cotizado al récord de 350 pesos, se ubica este martes en 291 por billete verde. Si bien la brecha con el tipo de cambio oficial de 139 pesos por dólar que maneja el gobierno se achicó, la distancia sigue siendo importante.

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señaló a la AFP que "era necesario poner en el área económica, donde se venía teniendo problemas significativos, una figura fuerte que además integrara todas las áreas de la economía". "No me preocupa que no sea economista", subrayó.

Argentina registra uno de los índices de inflación más elevados del mundo, con 36,2% en el primer semestre de 2022. La pobreza alcanza al 37% de sus 47 millones de habitantes.

Además de mejorar estos indicadors, Massa enfrenta el desafío de aumentar las menguadas reservas internacionales disponibles, que según los analistas se encuentran en niveles críticos.

También buscará reducir el déficit fiscal, en línea con los compromisos del programa crediticio por 44.000 millones de dólares que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

Se espera que Massa anuncie sus primeras medidas el miércoles, después de jurar como ministro. También prepara una gira este mismo mes de agosto a Estados Unidos, Francia y Catar para reunirse con el FMI, el Club de París e inversionistas.

Le acompañará en ese viaje Batakis, nombrada presidenta del estatal Banco Nación, quien la semana pasada se entrevistó en Washington -aún siendo ministra de Economía- con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Allí afirmó que Argentina mantendrá las metas fiscales acordadas con el organismo.

Argentina debe reducir el déficit de las finanzas públicas desde 3% del Producto Interno Bruto registrado en 2021 a 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, una tarea difícil en un contexto de crecientes demandas sociales por el deterioro del poder de compra a causa de la inflación disparada.

