Martín Satriano, el joven uruguayo que ilusiona al Brest

Apenas un mes tras su llegada, con tres goles en su cuenta particular, el joven uruguayo Martín Satriano ilusiona al Brest, que el domingo se mide al Lorient en un partido de la Ligue 1 francesa.

Satriano cumplió 21 años la pasada semana y es considerado una promesa del Inter de Milán con gran proyección. El club italiano fue en su busca a principios de 2020 y se hizo con los servicios de este jugador, formado en el Nacional de Montevideo.

Tras buenas actuaciones con la Primavera (equipo de jóvenes), con 14 tantos en 30 partidos la pasada temporada, Satriano se unió al primer equipo del Inter a mediados de 2021, pero en la primera parte de la temporada no tuvo muchos minutos con el campeón de Italia, teniendo que conformarse con los últimos minutos de varios partidos.

En enero, tras firmar una renovación que le une al Inter hasta 2027, optó por intentar ganar tiempo de juego y experiencia durante unos meses en Francia.

El Brest, que llegó a la 26ª jornada francesa como duodécimo de la tabla, seguía ya la evolución de Satriano desde el año pasado. Obtener su cesión era una gran ocasión para el club bretón para reforzar un ataque que desde diciembre no conseguía rendir al nivel esperado.

"Puedo marcar, dar asistencias, pero también me gusta trabajar para el grupo. Estoy aquí para ayudar al equipo", explicó Satriano a la prensa en el momento de su llegada.

Este gran admirador de Edinson Cavani y Luis Suárez, que sueña con brillar algún día en la selección uruguaya, destaca por su capacidad de esfuerzo, también en labores de 'pressing' o más defensivas.

Sus inicios en el Brest no fueron deslumbrantes: unos segundos frustrantes en el final del partido ante el Lille en enero (2-0), media hora en la derrota que siguió después en Rennes (2-0) y una primera titularización sin muchos balones en la eliminación en Nantes en la Copa de Francia (2-0).

Pero todo cambio radicalmente cuando, pese al viento y la lluvia, consiguió el 13 de febrero ante el Troyes un doblete en menos de 30 minutos, que lanzó a su equipo a una goleada 5-1.

El domingo en Reims, Satriano también marcó para que su equipo empatara 1-1.

Esos tantos han cambiado su estatus en el equipo y los hinchas se han ilusionado con su nueva perla.

"Fue una sorpresa buena", declaró su entrenador en Brest, Michel Der Zakarian, que no dudaba de la calidad del jugador. "Si no fuera así, no le hubiéramos traído", apuntó.

"Es un jugador con el que podemos hacer un juego combinado. Podemos apoyarnos en él. Técnicamente tiene la facultad de dominar bien el balón, de controlarlo, de ir en profundidad y de desplazarse como hace falta", explicó.

Sus tres primeros goles en la Ligue 1 no los ha conseguido por casualidad.

"Está en el lugar correcta y tiene movimientos técnicos de gran calidad", insiste Der Zakarian.

