Marín sueña con volver a ganar tras frustración olímpica

Una terrible lesión destrozó el sueño de Carolina Marín de participar en los Juegos de Tokio, pero ahora la estrella española de bádminton aspira a su cuarto título mundial, lo que marcaría un récord, y al oro en los Juegos de París de 2024.

Marín, de 29 años, figuraba entre las favoritas en las olimpiadas de Japón el pasado año hasta que un problema en la rodilla en mayo la dejó sin disputar no sólo los Juegos Olímpicos sino también el Mundial en su ciudad natal, Huelva, cinco meses después.

La joven regresó a la competición en mayo de este año y está recuperando esta semana el tono perdido en el mundial de Tokio.

Marín salvó cuatro puntos de partido para pasar a los cuartos de final con una victoria por 16-21, 21-15 y 22-20 ante la china He Bingjiao el jueves, lanzando un estruendoso grito de alegría para celebrar el triunfo al final del choque.

La española insistió en que un cuarto título mundial no estaba en su mente, pero señaló que su victoria le dio "la suficiente confianza en sí misma para enfrentarse a las mejores jugadoras".

"No quiero pensar en el título todos los días porque esto es algo que sucederá solo el domingo cuando ganas el último partido", indicó a la AFP tras un impresionante enfrentamiento de cuartos de final contra la japonesa Akane Yamaguchi.

"Quiero esforzarme lo más que pueda. Quiero dar lo mejor de mí en cada partido que tenga que jugar aquí y, por supuesto, tengo muchas ganas de disputar otros cuartos de final", prosiguió.

La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla que sufrió Marín en 2021 se produjo solo dos años después de que padeciera la misma lesión en la otra rodilla, lo que la mantuvo fuera de las canchas durante ocho meses en 2019.

Marín aseguró que sus dos lesiones fueron "realmente duras para el cuerpo, pero sobre todo mentalmente", aunque agregó que la idea de ganar el oro olímpico en 2024 la empuja a seguir adelante.

"Cuando me rompí la segunda rodilla, algo que me motivó fue que no podía ganar en Tokio, así que quería ganar la medalla de oro en París", afirmó Marín, campeona olímpica de 2016.

"No quiero presionarme para mantener este tipo de objetivo en mi mente. Esto es algo que sucederá en dos años, pero es algo que a veces te motiva", subrayó.

Marín es consciente de que a sus 29 años, ya no es tan joven como las demás jugadoras y que, por tanto, no debe sobrecargar su calendario. "Ahora, estoy en ese punto de cuidar realmente mi cuerpo", puntualizó.

"Necesitamos seguir centrándonos en los torneos que debo participar porque tener dos lesiones graves es muy fácil de decir, pero duro de vivirlo realmente", aclaró.

Marín se pondrá a prueba cuando se enfrente a la número uno del mundo y favorita del público local, Yamaguchi, para intentar buscar el pase a semifinales.

"Estar fuera por más de un año, no jugar este tipo de encuentros contra las mejores jugadoras, tu confianza no es muy alta a veces", precisó. "Pero hoy, conseguir esta victoria me da algo de confianza, por supuesto", concluyó la española.

