"Marcar tries es mi trabajo", asegura el argentino Imhoff

Sus dos tries frente al Northampton permitieron al wing argentino Juan Imhoff convertirse, a sus 33 años, en el quinto máximo anotador de la historia de la Copa de Europa de rugby.

Con sus 31 tries en 52 partidos en competiciones europeas, desde 2011, solo es superado por el inglés Chris Ashton (40), el francés Vincent Clerc (36) y los irlandeses Brian O'Driscoll (33) y Simon Zebo (32). "Marcar tries es mi trabajo", afirma el jugador del Racing 92 parisino en una entrevista a la AFP.

P: ¿Qué mejor forma de comenzar la Copa de Europa que con un doblete?

R: "Marcar es mi trabajo. Cuando logras un doblete, sientes alegría, sobre todo cuando el equipo juega así. Te puedes divertir y apreciar estos momentos. En el rugby de hoy, hay muy pocos partidos donde puedes disfrutar. En ese, cada uno de nosotros estaba a su mejor nivel".

P: Ha logrado usted ser el quinto máximo anotador de tries la historia de la Copa de Europa de rugby.

R: "La gente me habla de eso, y me emociona un poco, evidentemente. Pero no hay que esconder que marcar un try en un trabajo colectivo. Nosotros concluimos el trabajo. Pero lo que me pone contento es que eso es la prueba de que me he mantenido al mejor nivel durante años. Quiere decir que he hecho las cosas como debía para estar ahí bastante tiempo".

P: ¿Su objetivo es superar a Chris Ashton?

R: "Mi objetivo no es superar a nadie, sino marcar cada fin de semana. Cuando un equipo juega bien, los wings disfrutan. No es un objetivo ir a buscar el récord".

P. Algunos medios de comunicación hablan de que Racing no renovará su contrato, que termina esta temporada.

R: "Es difícil hablar de eso. No sé nada. Me he metido en un modo "quiero jugar al rugby, disfrutar". Puede que sean mis úlitmos momentos aquí. Es mi vida, es mi casa. Tengo una afinidad increíble con este club. No vine a Francia a pasearme, vine a crear una historia. Toda mi familia está ligada a este club. He dejado todo eso (los rumores) de lado, para estar a mi mejor nivel, para dar todo y que, si debo partir, hacerlo tranquilo".

P: ¿Tiene ganas de quedarse?

R: "Seguro. Es mi casa, nunca me he visto fuera. Tal vez es ahí donde me equivoco. Es el rugby profesional, lo comprendo muy bien. Deseo siempre lo mejor para este club, es uno de los mejores del mundo".

P: Hace un tiempo que no ha jugado con Argentina. ¿Lo extraña?

R: "Para ser sincero, hace un año y medio viví un problema familiar. Eso cambió mi forma de ver las cosas. Argentina ha sido siempre algo muy importante para mí y lo sigue siendo. Si Argentina me necesita, diré presente. Pero, para mí, las burbujas sanitarias, los hoteles, que Argentina sea siempre el equipo que se desplace, que no haya peso político para que ocurra como con todas las otras naciones... es malo para la salud física y mental. No disfrutaba jugando al rugby, no me veía bueno. Por tanto he vuelto a las bases, a ocuparme de mí mismo, de mi salud mental y física para volver al mejor nivel. Cuando eres irreprochable, cuando todo el mundo habla de ti, es difícil no ser convocado".

P: ¿Ha seguido los últimos partidos de los Pumas?

R: "Sigo todos los partidos, claro. Es complicado, los resultados no llegan. No hemos reencontrado una identidad de juego, pero va a venir porque hay jugadores con mucho talento. Es un equipo que trabaja mucho. La materia está ahí. Intentamos encontrar una identidad, que no tenemos todavía. Faltan puntos de referencia, sobre todo con la finalización del Super Rugby para los Jaguares. Podemos probar menos jugadores, todo el mundo está en Europa, hay lesionados, burbujas sanitarias. No es por buscar excusas, pero la moneda cae a menudo del lado malo para Argentina, para que se pueda expresar de la mejor manera. No es solo un detalle lo que ha hecho que Argentina no haya hecho buenos resultados, hay muchas cosas reunidas".

P: ¿Ha hablado con el seleccionador Mario Ledesma?

R: "La última vez que hablé con él, fue para decirle que no estaba disponible para el Rugby Championship, que debía estar bien a nivel mental, con mi familia y poder volver a partir sobre buenas bases".

P: ¿El Mundial de Francia-2023 es un objetivo?

R: "Francamente, falta tiempo. No me he planteado la pregunta. Debo hablar con mi familia. El rugby internacional, es una consecuencia del nivel de cada uno. No sos vos el que decidís".

