Marca francesa Sézane se disculpa por un video en México con una mujer zapoteca

La firma de moda francesa Sézane ofreció disculpas por fotos y un video de una anciana indígena que generaron en México indignación y acusaciones oficiales de explotar la imagen de personas de pueblos originarios.

"Quiero expresar mis más profundas disculpas por mis errores", escribió la fundadora de Sézane, Morgane Sézalory.

Su mensaje en inglés fue compartido el martes en la cuenta de Instagram de la activista y artista textil Manuela Cortés, que había publicado dos días antes el video que desató la polémica.

En el video se muestra a la anciana sentada y vistiendo un chaleco verde mientras es fotografiada por varios jóvenes que hablan en francés, algunos de ellos riendo y sin utilizar mascarillas.

La mujer es luego invitada por un miembro del equipo a intentar algunos pasos de baile mientras suena la canción "Those were the days" de Mary Hopkin.

El video fue grabado en una fecha no determinada en el estado mexicano de Oaxaca (sur) y la anciana pertenece a la comunidad indígena zapoteca, indicaron fuentes mexicanas.

La marca parisina es acusada de "manipular, utilizar y exhibir a personas ancianas de pueblos originarios en el marco de su publicidad", según un comunicado conjunto de la secretaría de Cultura y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) también condenó "la explotación de la imagen de las personas indígenas por parte de la marca Sézane" e hizo "un llamado a las marcas y a las empresas privadas para que dejen de explotar a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas como capital cultural".

En su comunicado, el organismo oficial anuncia también una "investigación para actuar conforme a derecho".

El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha puesto en la mira a marcas internacionales que plagian motivos de artesanías indígenas en sus colecciones de ropa, lo que señalan como una forma de "apropiación cultural".

Otra diseñadora francesa, Isabel Marant, ya había ofrecido disculpas en noviembre de 2020 tras haber sido acusada de copiar motivos artesanales de la comunidad purépecha para uno de sus abrigos.

En noviembre pasado, el gobierno organizó un encuentro entre casas de moda internacionales, como la de Marant y la española Agatha Ruiz de la Prada, y artesanos de comunidades indígenas de todo el país.

En México, de 126 millones de habitantes, unas 7,3 millones de personas (6,1% de la población) hablan alguna lengua indígena, según el más reciente censo del instituto nacional de estadística, INEGI, realizado en 2021.

Un 2% de la población (2,57 millones) se identifican como afro-mexicanos o afro-descendientes.

