Manolo Santana, el hombre que descubrió Wimbledon y el tenis a los españoles

España apenas sabía lo que era el tenis hasta que llegó él y ganó Wimbledon, Manolo Santana, fallecido este sábado, a los 83 años, fue el primer español en conquistar en 1966 la hierba londinense abriendo la puerta a sucesores como Rafa Nadal.

"Era un intruso entre anglosajones", recordaba Santana en una entrevista con el diario El Mundo en 2016 al cumplirse los 50 años de su pionera victoria.

Wimbledon fue el logro por el que más se le recordará aunque también ganó dos Roland Garros (1961, 1964), un Abierto de Estados Unidos (1965) y fue campeón olímpico en los Juegos de México 1968, en que el tenis fue un deporte de exhibición.

"Dentro de nuestra Península, el deporte del tenis gracias a Manolo Santana ha pasado a tener una categoría popular y a la vez un prestigio internacional", aseguraba en 1966, tras el triunfo del tenista en Londres, el informativo cinematográfico oficial español NO-DO.

Hijo de un padre republicano, encarcelado durante los primeros años de la dictadura franquista, Santana llegó al tenis de casualidad cuando descubrió este deporte al ir a llevarle un bocadillo a su hermano que trabajaba en un club madrileño.

"Ví a hombres con pantalón largo jugando al tenis. Me quedé prendado. Empecé como recogepelotas y luego me puse a jugar. Al final, soy ejemplo de alguien humilde en un mundo elitista", relataba en una entrevista con el diario en línea El Español.

El pequeño recogepelotas aprendió viendo a otros tenistas hasta ponerse a jugar él mismo para acabar siendo uno de los mejores especialistas españoles en tierra batida, aunque se esforzó por dominar la hierba.

Ganador del torneo del Roland Garros en 1961 y 1964, Santana consideraba que los españoles no descubrieron realmente el tenis, un deporte considerado elitista, hasta que "jugamos la Copa Davis contra Estados Unidos en 1965, en Barcelona", ganando a los visitantes en su camino hacia la final del torneo.

España caería después en la final contra Australia, pero la victoria sobre Estados Unidos en la semifinal y su triunfo en el Abierto de Estados Unidos en ese año de 1965, convenció a Santana de que podía superar a los anglosajones, entonces dominadores de este deporte.

Decidido a imponerse en Londres, Santana decidió enfocarse específicamente en la hierba.

"Como había ganado dos veces en París, decidí no acudir en 1965 y 1966 y preparar a fondo Wimbledon. Me salió bien. Gané allí y el Open de Estados Unidos, que se jugaba entonces en Forest Hills, también en hierba", explicaba Santana al diario AS.

El 1 de julio de 1966 llegó el gran momento de Santana cuando ganó al estadounidense Dennis Ralston (6-4, 11-9, 6-4) convirtiéndose en el primer español en lograrlo.

"En mi carrera siempre hubo un antes y un después" de esta victoria, reconoció el tenista español, que en ese mismo año de 1966 alcanzó el número uno del ranking, en cuyo 'top 10' se mantuvo entre 1961 y 1967.

En 1968 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, donde el tenis fue un torneo de exhibición, antes de retirarse dos años después en 1970, aunque haría una breve reaparición en 1973 para jugar la Copa Davis con España.

Casado en cuatro ocasiones con tres divorcios sucesivos, tras su retirada de las pistas, Santana ejerció como capitán español de Copa Davis en dos periodos entre 1980 y 1985 y entre 1995 y 1999.

En los últimos años, Santana dirigió el Másters 1000 de Madrid desde su creación en 2002 hasta 2018, en que pasó sus poderes a Feliciano López para quedarse como presidente de honor del torneo madrileño.

