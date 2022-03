Mancini parece dispuesto a "seguir" con la selección

Roberto Mancini no ocultó el lunes tener ganas de "seguir" a la cabeza del equipo italiano, a pesar del fiasco de no lograr la clasificación al próximo Mundial, si bien se da algunos días para reflexionar.

"Hablamos con el presidente (de la Federación) estos días, pienso que estamos de acuerdo en todo. Volveremos a hablar en los próximos días... Pensemos primero en el partido (el amistoso contra Turquía el martes) y después reflexionaremos sobre todo y veremos qué mejorar", indicó durante una rueda de prensa en línea.

Después de la decepción de la semana pasada, tanto el presidente de la Federación Gabriele Gravina como el capitán de la selección Giorgio Chiellini, abogaron por que Mancini, llegado hace cuatro años, se quedara en el puesto.

"Hace falta seguir, empezar a pensar de forma diferente", estimó, concentrándose de nuevo en la necesidad de una reconstrucción de la Nazionale, derrotada el jueves por la modesta Macedonia del Norte (1-0).

¿Por qué se quedaría? "Soy todavía joven, mi objetivo es ganar la Eurocopa y el Mundial, para la Copa del Mundo esto lo ha pospuesto un poco, y mi trabajo me sigue gustando", concluyó el seleccionador, bajo contrato hasta 2026.

También agradece el apoyo a quienes desean que se quede en el puesto: "Me hace sentir bien que el trabajo hecho desde hace cuatro años sea apreciado. No solo está la victoria de la Eurocopa sino también toda una serie de partidos sin perder que no es debida al azar", señaló Mancini.

A su lado, el segundo capitán 'azzurro', Leonardo Bonucci, aseguró que "continuar con el seleccionador es lógico para nosotros".

"Lo que nos ha aportado el seleccionador desde hace más de tres años, es algo único. Se ha creado un ambiente entre los jugadores, los empleados y los directivos como pocas veces se ha visto en Coverciano (centro técnico de Italia). Nos ha permitido alcanzar grandes objetivos", añadió el defensa de la Juventus.

Bonucci, de 34 años, aprovechó para confirmar que desea continuar su carrera internacional, para ser "un guía" para los más jóvenes. Debería convertirse en el nuevo capitán, luego de la más que probable retirada internacional de Giorgio Chiellini, de 37 años.

Bonucci también se disculpó por el estado en el que los jugadores italianos dejaron el vestuario del estadio de Palermo después de la eliminación. Varias fotos mostraron el vestuario plagado de desperfectos de todo tipo.

"Fue un momento de gran decepción y no nos dimos cuenta de esos detalles que marcan una diferencia, pedimos perdón por el error", concluyó.

