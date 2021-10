Manchester United y Solskjaer respiran tras remontar ante Atalanta

El Manchester United remontó un 2 a 0 en contra ante el Atalanta de Bérgamo este miércoles (3-2) en Old Trafford en la tercera fecha de la Liga de Campeones, con un gol decisivo de Cristiano Ronaldo, un resultado que deja a los 'Diablos Rojos' líderes de un grupo en el que todas las opciones son posibles.

Los italianos, que llegaron al descanso con un 2-0 favorable y ya soñaban con conquistar el 'Teatro de los Sueños', sufrieron en el segundo acto las ofensivas a la desesperada de los locales, conscientes de que una derrota les dejaba muy tocados en el grupo y en una situación muy comprometida a su técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer.

En centrocampista croata Mario Pasalic (15) y el central turco Merih Demiral (29) habían puesto un sorprendente 2-0 para la 'Dea' antes de la pausa. Aunque Marcus Rashford recortó diferencias en la segunda parte (53), el central Harry Maguire (75) estableció el empate a dos, lo que no mermó la ambición de los locales, que llevaron el delirio a las gradas con un excelso remate de cabeza de Cristiano Ronaldo (81), salvador de los suyos en el tramo final del partido como ya hiciese en la fecha precedente ante el Villarreal.

Lo que no resulta difícil de pronosticar últimamente en Old Trafford es que el público no se aburrirá en la grada. Contra el Atalanta, alguno quizá se frotase los ojos al constatar que los mismos once jugadores que habían protagonizado un primer tiempo insípido, casi catastrófico, fueron los que regalaron un fútbol palpitante y ambicioso en el segundo acto.

El jugador local más peligroso en el primer tiempo fue el brasileño Fred, con dos ocasiones claras (20 y 44), mientras que Rashford encontró el larguero en una ocasión que probablemente hubiese aprovechado el año pasado.

Pero el que no perdonó fue Pasalic, empujando a la red desde el área pequeña un centro raso desde la derecha de Davide Zapacosta, ni Demiral con un gran remate de cabeza a la salida de un córner aunque libre de marca.

Aunque 'CR7' falló un mano a mano en el minuto 49, tres minutos después Rashford, de disparo ajustado al palo largo con el interior del pie, tras excelso pase de Bruno Fernandes, dio esperanzas y despertó a Old Trafford.

El poste salvó al Atalanta tras remate con el muslo de McTominay (58), el arquero argentino Juan Musso se agrandó ante Ronaldo (64), pero nada podía contener el furor local.

Solskjaer dio entrada a Paul Pogba, Edinson Cavani, Jadon Sancho, pero fue el 'Captain Maguire', quien solo en el segundo palo remató un balón peinado por el 'Matador' uruguayo para empatar a un cuarto de hora del final.

Suficiente tiempo para que, quién si no, Cristiano Ronaldo volviese a llevar al éxtasis a su afición.

"Los jugadores nunca dejaron de creer (...) Si alguien quiere Criticar a Cristiano Ronaldo por su actitud o su trabajo que vea este partido", declaró el técnico mancuniano.

Solskjaer, cuyo equipo está eliminado de la Copa de la Liga y venía de perder 4-2 ante el Leicester en la Premier League, en la que ocupa el 6º puesto, ganó crédito con estos tres puntos, que dejan al United al frente del grupo con 6 puntos, por los 4 del Atalanta y el Villarreal, y los 3 del Young Boys suizo.

El Liverpool será el próximo visitante del Teatro de los Sueños, en un nuevo test para el United y su entrenador.

