Macron denuncia "cinismo moral y político" de Putin sobre corredores humanitarios en Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este lunes el "cinismo moral y político" de su par ruso, Vladimir Putin, por proponer corredores humanitarios a los habitantes de varias ciudades de Ucrania para "llevarlos a Rusia".

"No conozco a muchos ucranianos que tengan ganas de ir a refugiarse a Rusia (...) Todo esto no es serio. Es de un cinismo moral y político que me parece insoportable", dijo Macron en una entrevista emitida por la cadena televisiva LCI.

Para el jefe de Estado, lo que se necesita "no son sólo corredores, que están inmediatamente amenazados, no es este discurso hipócrita que consiste en decir: 'Vamos a proteger a la gente y llevarlos a Rusia'".

"Los trabajadores humanitarios deben poder intervenir (...) para dar protección a mujeres, niños y hombres que necesitan ser protegidos y poder sacarlos de la zona de conflicto", agregó Macron.

El ejercito ruso anunció la apertura el lunes de varios corredores humanitarios y el cese de ataques locales para evacuar a los civiles de las ciudades ucranianas de Járkov, Kiev, Mariúpol y Sumy, que enfrentan duros combates.

Ucrania rechazó no obstante estos corredores, la mitad de los cuales llevan a Bielorrusia, aliada de Moscú, o a Rusia. "No es una opción aceptable", dijo la viceprimer ministra ucraniana, Iryna Vereschuk.

La ofensiva rusa, lanzada el 24 de febrero, llevó a más de 1,5 millones de personas a salir de Ucrania y muchas más han sido desplazadas dentro del país o están atrapadas en ciudades bombardeadas por Rusia.

Macron, candidato a su reelección en abril, estimó que la guerra en Ucrania "se agrava", pero intentó tranquilizar a la población asegurando que "Francia no está en guerra con Rusia" y que busca detener el conflicto.

Otro de los objetivos de su mediación entre Moscú y Kiev es evitar "catástrofes" nucleares, después que fuerzas rusas tomaran la semana pasada la central ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa.

jri-tjc/mb