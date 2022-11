Luis Chávez, una buena noticia para México en medio de la desazón catarí

Sin casi experiencia internacional, ha tenido dos partidos completos en Catar saldados con notables actuaciones. El centrocampista Luis Chávez es una de pocas noticias positivas en una selección mexicana que necesita un milagro el miércoles ante Arabia Saudita para volver a los octavos de un Mundial.

Tras su debut en el gran torneo (0-0 ante Polonia) el jugador del Pachuca explicó a la AFP el momento que vive y se definió como futbolista.

"Me siento muy bien, con confianza. Intento ser decisivo en el último tercio, arriesgar un poco el balón. Es la manera de hacer daño. Soy un jugador creativo, de área a área. Me gusta defender y atacar, también patear de media distancia", dijo.

Por el momento el Tri ha estado bastante lejos de 'dañar' a sus rivales, con solo cinco tiros entre los tres palos en dos duelos, el segundo una derrota ante Argentina (2-0) que compromete sus opciones de clasificar.

Tanto en el esquema 4-3-3 que utilizó el seleccionador Gerardo Martino en el primer duelo, como en el más conservador 3-5-2 del segundo partido, Martino contó con el futbolista de 26 años.

"Ha hecho un temporadón el año completo. Está en un equipo (Pachuca) que en México juega a otra cosa. No necesita muchos más partidos para empezar una Copa del Mundo desde el once inicial", había dejado claro Martino en la última rueda de prensa antes de saltar a la cancha en Catar.

Tras debutar en abril, ha sido internacional en 11 ocasiones con sus dos partidos en el Mundial.

Forma junto con el central César Montes (25 años, Monterrey) y el atacante Alexis Vega (25, América) un trío de jugadores 'apetecibles' en el mercado europeo que llegaron a Catar con la intención de mostrar credenciales.

"Sé que no estoy tan joven, pero también sé que puedo estar allá y voy a seguir trabajando. Creo que con un buen Mundial se puede dar", dijo al inicio del viaje catarí.

Formado en el Tijuana, en el 2019 dio el salto al Pachuca, con el que acaba de ganar el Apertura 2022.

Sin bajarse de la ola, en este Mundial arrancó con nervios ante Polonia, pero luego mostró cualidades, en una poderosa banda izquierda que compartió con Alexis Vega. Filtró algún pase de calidad, pero el Tri no encontró la portería.

En la batalla de Lusail ante Argentina mostró su perfil más combativo y no salió mal parado en un escenario impresionante, con casi 90.000 hinchas en el estadio donde se jugará la final del Mundial.

El gran momento también alcanzó a Chávez a nivel personal. En septiembre viajó a Los Ángeles para jugar con México un amistoso contra Perú y se pudo reencontrar con su padre, al que no había visto en diez años, después de que emigrara para buscar una oportunidad en Estados Unidos.

"Representa mucho orgullo. Mi papá tiene mucho tiempo que no me ve jugar fútbol por el tema de que se vino acá a buscar trabajo y hoy que tengo la posibilidad de jugar con la selección, me pone muy feliz", dijo el jugador tras un partido que México ganó 1-0.

"Siempre pensamos en esto, se da la oportunidad, ahora llegó y es un sueño ya hecho realidad", señaló Carlos Chávez, entre lágrimas tras abrazar a su hijo.

