Los Lakers vencen en la noche de Gasol; Embiid arrolla a los Timberwolves

Un titánico Anthony Davis comandó el triunfo del martes de Los Angeles Lakers 112-103 ante los Memphis Grizzlies en un juego en el que se rindió tributo a Pau Gasol, exfigura de ambos equipos, mientras Joel Embiid estuvo implacable en el triunfo de Sixers ante Timberwolves.

En Los Ángeles, los Lakers retiraron la camiseta con el número 16 de Gasol en una emotiva ceremonia al descanso en la que hubo también un recuerdo para el fallecido Kobe Bryant, con quien el español conquistó dos anillos de campeón en 2009 y 2010.

"Nunca en un millón de años podría haber pensado que llegara un día como este. Es un honor tan grande estar entre esas grandes personas en esta increíble franquicia", agradeció Gasol tras ver entre lágrimas cómo su uniforme se elevó al nivel de otros 11 mitos de los Lakers y reposará a partir de ahora junto a la de su "hermano" Kobe Bryant.

Kobe fue "el hermano que me elevó, me inspiró, me desafió a ser mejor jugador y persona", dijo Gasol en medio de una enorme ovación en el Crypto.com Arena.

"Le echo de menos. Le echo tanto de menos como muchos de vosotros", afirmó Gasol, que estuvo acompañado en la pista por Vanessa Bryant, viuda de Kobe.

Tras homenajear a su ídolo, los 19.000 aficionados angelinos disfrutaron de un nuevo triunfo de los Lakers, el tercero en los últimos cuatro partidos, que los sitúa en el noveno lugar de la Conferencia Oeste que da derecho al repechaje a sus ansiados playoffs.

Anthony Davis volvió a multiplicarse en ambos lados de la cancha hasta terminar con una monumental cuenta de 30 puntos y 22 rebotes.

El pívot se ha echado a los Lakers a la espalda desde la baja por lesión de LeBron James y promedia 33 puntos en los últimos cinco partidos.

Ante los Grizzlies se sobrepuso incluso a un fuerte golpe recibido en la nariz en el segundo cuarto, que requirió de atención en el vestuario para que le frenaran el sangrado.

Los Lakers explotaron la ausencia del base All-Star Ja Morant, la estrella de los Grizzlies, que está apartado del equipo a raíz del video que publicó en directo en redes sociales en el que aparece con un arma de fuego.

El pívot Jaren Jackson Jr. fue el máximo anotador de Memphis con 26 puntos mientras el español Santi Aldama aportó otros 11 desde el banquillo.

Por segunda noche consecutiva, el camerunés Joel Embiid ofreció un recital que impulsó el triunfo de los Philadelphia 76ers 117-94 frente a los Minnesota Timberwolves.

Un día después de anotarle 42 puntos a los Pacers, Embiid desplegó de nuevo su versión más arrolladora en Minnesota hasta sumar 39 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones.

El pívot, segundo máximo anotador de la temporada de NBA (33,3 puntos de media) tras Luka Doncic, no encuentra obstáculos en la pintura en el camino hacia su deseado primer premio MVP (Jugador Más Valioso).

El martes fue el francés Rudy Gobert, tres veces Mejor Defensor del Año, quien sucumbió ante la potencia y versatilidad del juego de Embiid.

Embiid asumió todavía más responsabilidad ofensiva ante la baja de su socio James Harden, que reposó en la segunda noche seguida de competición por molestias en el pie izquierdo.

"Sólo quiero hacer lo que sea necesario para ganar partidos", dijo Embiid. "Esta noche, sin James, quise ser lo más agresivo posible para asegurarme de que ganábamos".

Los Sixers se mantienen en el tercer puesto del Este a cuatro victorias de distancia de los Milwaukee Bucks, que este martes se deshicieron de los Orlando Magic por 134-123 a pesar de la ausencia de su estrella, Giannis Antetokounmpo, por enfermedad.

El escolta Khris Middleton, la otra gran arma ofensiva de Milwaukee, fue titular por primera vez desde su regreso de una lesión en diciembre y brilló con 24 puntos y 11 asistencias.

Los Golden State Warriors también fueron superados 137-128 por los Oklahoma City Thunder aunque su líder, Stephen Curry, tuvo una noche inspirada en el tiro exterior.

El base clavó 10 triples (su récord de la temporada) de 16 intentos hasta terminar con 40 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

Y en Nueva York, los Knicks vieron como su racha de nueve victorias seguidas se esfumaba al caer de forma inesperada por 112-105 frente a los Charlotte Hornets, penúltimo clasificado del Este.

- Resultados del martes en la NBA:

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 123-134

Detroit Pistons - Washington Wizards 117-119

NY Knicks - Charlotte Hornets 105-112

Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers 94-117

Houston Rockets - Brooklyn Nets 96-118

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 137-128

Dallas Mavericks - Utah Jazz 120-116

LA Lakers - Memphis Grizzlies 112-103

gbv/mas