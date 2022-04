Los Hawks eliminan a los Hornets y avanzan en repechaje a playoffs

Los Atlanta Hawks machacaron este miércoles 132-103 a los Charlotte Hornets en el repechaje a playoffs de la NBA y pugnarán por un boleto a la postemporada el viernes ante los Cleveland Cavaliers.

Atlanta, noveno clasificado de la Conferencia Este, aprovechó la ventaja de campo ante Charlotte, décimo, de la mano de su líder Trae Young (24 puntos y 10 asistencias) y el pívot suizo Clint Capela (15 puntos y 17 rebotes).

"Somos un muy buen equipo. Tenemos muchos chicos que saben cómo jugar", recalcó Young. "Hemos pasado por muchas lesiones y cosas así esta temporada. Pero hemos hecho clic en el momento adecuado".

Atlanta, que no puede contar con su segundo máximo anotador, John Collins, por lesión, ha protagonizado una campaña muy irregular pero el miércoles, en un momento decisivo, ofreció una gran actuación colectiva ante los Hornets.

Los Hawks aspiran a repetir un acelerón final como el de la temporada pasada, cuando también entraron de puntillas en playoffs y llegaron hasta la Final de la Conferencia Este, donde cayeron ante los después campeones Milwaukee Bucks.

Para sellar el último boleto a los playoffs del Este todavía necesitan vencer el viernes en la cancha de los Cavaliers.

El ganador de ese choque será el rival de los Miami Heat, primer sembrado de la conferencia, en la primera ronda de los playoffs que arranca el sábado.

Por su parte los Hornets, franquicia propiedad del legendario Michael Jordan, quedaron eliminados de la pugna por los playoffs en una decepcionante noche en el State Farm Arena de Atlanta (Georgia).

El base LaMelo Ball, su joven figura, sumó 26 puntos pero en una mediocre estadística de 7/25 en tiros de campo mientras el alero Miles Bridges se marchó expulsado en el último cuarto con apenas 12 puntos.

Aunque cuentan con un prometedor equipo, los Hornets no lograron su objetivo principal de clasificar a los playoffs, donde no compiten desde la temporada 2015-16 y no superan la primera ronda desde 2001-02.

Los Hakws dominaron el partido de principio a fin ante unos Hornets que apenas fueron competitivos en los dos primeros cuartos, cuando su defensa logró contener a Trae Young.

El base All-Star sumaba 9 puntos al descanso, con 3/13 en tiros de campo, pero los marcajes dobles contra Young concedían espacios para que el italiano Danilo Gallinari y el escolta Kevin Huerter castigaran desde la línea de tres.

Los Hawks se fueron al descanso con una ventaja de ocho puntos (60-52) y encarrilaron el triunfo con un devastador parcial de 42-24 en el tercer cuarto.

Sin que los Hornets supieran cómo reaccionar, Young firmó 14 puntos y el alero DeAndre Hunter otros 16 en el frenético tercer cuarto.

"Me costó un par de cuartos ponerme en marcha, pero mis compañeros hicieron un gran trabajo", reconoció Young.

Hunter terminó con 22 puntos en una ofensiva muy equilibrada de Atlanta, con hasta seis jugadores en dobles dígitos de anotación.

Gallinari llegó a 18 puntos y Huerter y el serbio Bogdan Bogdanovic a 13 cada uno.

En el último cuarto, en el que Atlanta llegó a tener una ventaja de 33 puntos, el alero Miles Bridges se fue expulsado a seis minutos del final por una fuerte protesta a los árbitros.

También este miércoles, los New Orleans Pelicans (9º) y los San Antonio Spurs (10º) se enfrentaban en el repechaje de la Conferencia Oeste.

El perdedor del duelo quedará eliminado y el ganador competirá por el último boleto a playoffs de la conferencia el viernes en la cancha de Los Angeles Clippers.

