Los ganadores en las principales categorías de los premios Grammy 2023

Beyoncé lideró los Grammy con cuatro victorias este domingo en Los Ángeles. Sigue una lista con los ganadores en las principales categorías de la 65ª edición de los premios que honran a lo mejor de la música.

"Harry's House", Harry Styles

"About Damn Time", Lizzo

"Just Like That" -- Bonnie Raitt, compositora (Bonnie Raitt)

Samara Joy

"Patient Number 9", Ozzy Osbourne

"Harry's House", Harry Styles

"Pasieros", Rubén Blades & Boca Livre

"Un verano sin ti", Bad Bunny

"Motomami", Rosalía

"Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar

"All Too Well (The Short Film)", Taylor Swift

"Jazz Fest: A New Orleans Story", artistas varios

"Sakura", Masa Takumi

Beyonce - 4

Bonnie Raitt - 3

Kendrick Lamar - 3

Brandi Carlile - 3

