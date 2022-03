Los favoritos europeos, salvo Bélgica, cumplen en sus amistosos

España, Alemania, Inglaterra y Holanda cumplieron con triunfos en sus partidos amistosos de este sábado, dentro de la preparación para el Mundial de Catar-2022, mientras que la número uno del ranking FIFA, Bélgica, no pasó del empate 2-2 en Irlanda.

En el caso de españoles e ingleses, las victorias fueron por 2-1 en casa, ante Albania y Suiza respectivamente, mientras que Alemania y Holanda, que también jugaron como locales, se impusieron por dos tantos de ventaja, contra Israel (2-0) y Dinamarca (4-2).

En ese último partido se dio el momento emotivo del día, con el regreso a la selección danesa de Christian Eriksen -autor además de un tanto-, nueve meses después de la parada cardíaca en pleno partido en la Eurocopa, que hizo temer por su vida en un primer momento.

España regresaba casi dos décadas después a Cataluña para disputar un partido y sufrió mucho para imponerse 2-1 a Albania en el estadio del Espanyol, en Cornellá.

Ferran Torres abrió el marcador para España (75) y Myrto Uzuni puso la igualada (85), pero Dani Olmo, con un disparo en el área que se coló por la escuadra izquierda de Etrit Berisha, puso el 2-1 definitivo (90) en un RCDE Stadium prácticamente lleno.

"Me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido, no por mí, ni por los jugadores o la selección sino por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona", dijo el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tras el encuentro.

Albania no está clasificada para el Mundial-2022 y puso en apuros a España, que buscará en Catar reconquistar la corona que logró una vez en su historia, en Sudáfrica-2010.

También perseguirá en noviembre y diciembre en Catar su segundo título mundial la selección inglesa, que se impuso 2-1 a otro equipo clasificado para el Mundial, Suiza, en un amistoso en Wembley.

El equipo suizo abrió el marcador este sábado en Londres luego de un gol de cabeza de Breel Embolo (0-1, minuto 22) pero antes del descanso el lateral inglés Luke Shaw puso las tablas de nuevo en el marcador (1-1, 45+1). Un penal por mano en el área fue concedido a favor de Inglaterra con ayuda del VAR y Kane no perdonó desde los once metros (2-1, 78).

Con este gol, Kane alcanza los 49 tantos con Inglaterra, superando a Gary Lineker e igualando en la segunda posición con Bobby Charlton. Solamente Wayne Rooney, con 53 anotaciones para los 'Three Lions', ha marcado más goles que el delantero del Tottenham.

"Fue un partido difícil", admitió Kane. "Tenemos un año importante por delante y esta era una oportunidad para probar otro sistema y ver cómo nos funciona", apuntó.

En Sinsheim, Alemania presentó un equipo de circunstancias por las bajas y ganó 2-0 a Israel, gracias a los tantos de dos atacantes del Chelsea, Kai Havertz (36) y Timo Werner (45+1).

Ocho partidos y ocho victorias: el seleccionador alemán, Hansi Flick, que sucedió a Joachim Löw tras la Eurocopa del año pasado, presenta por ahora unos números impecables, aunque es cierto que ante rivales de nivel inferior.

El próximo amistoso será contra un rival de mayor peso, Holanda, el martes en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Los holandeses llegarán a ese partido tras vencer 4-2 este sábado en otro amistoso, a Dinamarca, en un partido donde brilló Steven Bergwijn con un doblete.

Pese a perder, los daneses pudieron festejar el regreso al equipo nacional de Eriksen, que ya había reaparecido en la competición a finales de febrero con el Brentford en la Premier League.

En el resto de amistosos jugados en Europa este sábado destacó que Bélgica no pudo ganar en Irlanda (2-2).

Por dos ocasiones se adelantaron los belgas, con tantos de Michy Batshuayi (12) y Hans Vanaken (58), pero por dos ocasiones igualaron los irlandeses, con dianas de Chiedozie Ogbene (36) y Alan Browne (85).

También empató su amistoso del sábado Croacia, vigente subcampeona del mundo, en su caso 1-1 ante Eslovenia en Catar.

