Los crímenes de Rusia en Ucrania serán "castigados", asegura Francia

Los "crímenes" cometidos por Rusia en Ucrania deben ser "documentados, juzgados y castigados", declaró el lunes la Primera ministra francesa Elisabeth Borne en un debate en la Asamblea Nacional.

"Estamos determinados a que los crímenes cometidos por Rusia sean documentados, juzgados y castigados. Es una condición esencial al retorno de una paz durable", declaró la Primera ministra francesa.

Rusia "usa armas sin criterio, teniendo como objetivo civiles, escuelas, hospitales, centros comerciales, caravanas humanitarias", destacó Borne.

"En los territorios ocupados se asiste a traslados forzados de población, inclusive niños. Su liberación va acompañada del descubrimiento de nuevas atrocidades", agregó.

La jefa de gobierno denunció la presencia "en el frente" de Wagner, una "empresa de mercenarios, que recibe órdenes directamente del Kremlin", dijo.

Igualmente señaló que Francia sigue "muy preocupada por la situación" de la central nuclear de Zaporiyia (sur de Ucrania) controlada por Rusia, e indicó que su gobierno apoya la proposición del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) "de cesar los disparos y retirar material militar de la zona".

Poco más tarde, en el mismo debate en la cámara baja francesa, la ministra de Exteriores, Catherine Colonna, denunció la "huida hacia adelante" decidida por Rusia en Ucrania, resultado según ella del "impás" en el que se ha metido el presidente Vladimir Putin.

"Moscú ha elegido la huida hacia adelante política", pero también "militar, al anunciar una movilización parcial", y por último "retórica", con sus amenazas de usar la bomba atómica, declaró la ministra Colonna.

"No cederemos, y no caeremos tampoco en la trampa", agregó la canciller francesa, advirtiendo de paso que "habrá que aguantar en el tiempo" y que "no somos nosotros los que determinaremos cuándo terminará esta guerra".

"Le corresponde a Ucrania, y sólo a Ucrania, decidir en qué momento, en qué condiciones y en qué términos puede plantearse un diálogo", dijo la ministra.

