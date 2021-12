Los clubes europeos amenazan con no liberar jugadores para la Copa de África

La Asociación Europea de Clubes (ECA) amenazó con no liberar a los jugadores internacionales para la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol, prevista del 9 de enero al 6 de febrero de 2022 en Camerún, por sus temores respecto al protocolo sanitario ante la pandemia del covid-19, según un correo al que tuvo acceso este miércoles la AFP.

"Por lo que tenemos conocimiento, la Confederación Africana de Fútbol no ha hecho público todavía un protocolo médico y operativo adaptado para el torneo de la CAN, sin el cual los clubes no estarán en disposición de liberar a sus jugadores para el torneo", se lee en el correo electrónico, destinado a la Federación Internacional (FIFA).

La ECA apunta además al riesgo de una ausencia de los internacionales durante más tiempo del previsto debido a las "cuarentenas y restricciones de desplazamiento" ligadas sobre todo a la emergencia de la variante Ómicron del coronavirus.

Según las reglas suavizadas para liberar internacionales, confirmadas en varias ocasiones por la FIFA desde agosto de 2020, los clubes pueden retener a sus jugadores si "una cuarentena de al menos cinco días es obligatoria a contar desde la llegada" al lugar "en el que se debe disputar el partido de la selección nacional" del jugador, o en el lugar del club a su regreso.

El Consejo de Administración de la ECA reafirmó recientemente que esos principios deben ser "respetados estrictamente". El correo sobre la CAN se dirige a Mattias Grafström, secretario general adjunto de la FIFA.

"En caso contrario, los jugadores no deben ser liberados para su selección nacional", estima la ECA.

Preguntada por la AFP, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) rechazó hacer comentarios y remitió al comunicado publicado el miércoles, en el que Veron Mosengo-Omba, secretario general de la CAF, pide al Comité de Organización camerunés que "trabaje día y noche para asegurar que todo está preparado para el partido de apertura del 9 de enero de 2022".

El envío de este correo de la ECA a la FIFA se produce en un momento en el que se intensifican los rumores sobre una eventual cancelación de la Copa de África, un torneo inicialmente programado en 2021 pero que fue retrasado un año por la pandemia.

Un alto dirigente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), preguntado por la AFP, calificó esas especulaciones de "fake news".

