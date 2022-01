Los Angeles busca prohibir la extracción de petróleo en áreas urbanas

Los Ángeles busca prohibir la extracción de petróleo en la ciudad, después de que este miércoles el concejo municipal votó para impedir la construcción de nuevos pozos y desactivar los existentes.

Aunque el glamour de Hollywood, palmeras y cielos soleados son las imágenes más conocidas de la segunda mayor ciudad de Estados Unidos, Los Ángeles es también el mayor campo petrolero urbano del país.

Miles de pozos activos se encuentran bajo barrios con alta densidad poblacional y de baja renta, colindando con escuelas, casas, parques, centros comerciales o cementerios.

A pesar de que las enormes bombas petroleras son parte del paisaje, residentes y activistas a favor del medio ambiente piden su remoción argumentando que conllevan a un gran riesgo sanitario.

Los concejales votaron el miércoles para prohibir nuevos pozos y encomendaron un estudio para entender cómo cerrar los que existen actualmente.

"La extracción petrolera en Los Ángeles podía tener sentido al comienzo del siglo XX, pero no tiene mucho sentido ahora a comienzos del siglo XXI que nos hemos convertido en una megalópolis", dijo Paul Krekorian, presidente de la comisión de presupuestos de la ciudad.

Hay 26 campos de petróleo y gas en Los Ángeles, y unos 5.000 pozos, de acuerdo con el Departamento de Planificación Urbana.

"Hay campos de petróleo y gas en prácticamente cada sección de las 503 millas cuadradas (1.302 km2) de la ciudad", comentó el año pasado Vincent Bertoni, director de este despacho.

Ashley Hernández, quien ha hecho campaña a favor del cierre de los campos de extracción petrolera, dijo que de niña sufrió problemas de salud, como infecciones en los ojos y hemorragias nasales, consecuencia de estas actividades.

"He vivido toda mi vida frente a lugares de extracción petrolera y no puedo explicar cómo me siento estando aquí en este momento", dijo a los periodistas después de la votación.

