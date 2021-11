"Lo veo como una oportunidad para pasar a octavos", asegura Xavi

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este lunes no sentir "presión añadida" por el crucial encuentro de Champions contra el Benfica del martes, asegurando que lo ve "como una oportunidad para pasar a octavos" y como "una revancha".

"¿Para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en un escenario positivo? No podemos sacar pecho. El Barça no está para sacar pecho, pero ¿por qué no podemos ser optmistas?", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Benfica.

"Lo veo como una oportunidad de oro para pasar a octavos de final. El fútbol siempre te ofrece revanchas, esta es nuestra revancha, una reválida para nosotros para decir que somos el Barça y vamos a por el partido", añadió el técnico, que jugará su segundo partido al frente del club azulgrana.

Una victoria contra el Benfica daría al Barça el pase a octavos de final de la Champions, pero una derrota o empate, le obligaría a sufrir hasta el último partido de la fase de grupos a principio de diciembre.

"Hay que ir a por el partido, ser valientes, intentar ganar los tres puntos sabiendo que en el último partido contra el Benfica perdimos 3-0 y no será fácil", explicó Xavi.

El técnico azulgrana reconoce que el Barça no está en su mejor momento, pero rechaza pensar en una posible derrota, que les haría no depender de sí mismos para pasar a octavos de final.

"Lo que he vivido en el Barça es ganar y luchar por los títulos y eso es lo que trato de transmitir a los jugadores. Yo visualizo mañana ganar, jugar bien, marcar goles es mi ilusión y no me la va quitar nadie", afirmó.

"Me la quitará el Benfica si perdemos, pero hasta entonces dejadme soñar", dijo Xavi, que pidió el apoyo de la afición frente al Benfica.

"Necesitamos a la afición, que la gente nos apoye, que nos anime y que lleve al equipo a octavos de final", aseguró el técnico azulgrana.

