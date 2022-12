Llamado en estadio del Serbia-Suiza para "detener cualquier canto y gesto discriminatorio"

En el estadio donde se disputó el Serbia-Suiza se hizo un llamado a "detener cualquier canto y gesto discriminatorio", durante el segundo tiempo del duelo entre ambas selecciones en el Mundial-2022, este viernes en Doha, constataron periodistas de la AFP.

La FIFA no explicó las razones de este llamado inmediatamente después del duelo que ganó finalmente Suiza por 3-2.

La tensión se podía palpar en el terreno de juego entre los jugadores, que muchas veces estuvieron a punto de llegar a las manos. El delantero suizo Breel Embolo pareció especialmente enfadado luego de un cruce con futbolistas serbios, incluidos algunos del banco que entraron al terreno de juego, unos diez minutos antes del llamado emitido a unos 20 minutos del final del tiempo reglamentario.

"No sé qué pasó exactamente, él (un jugador suizo) probablemente dijo algo a mis jugadores, pero no puedo decir exactamente qué pasó", dijo el seleccionador serbio, Dragan Stojkovic. "A veces hay tensiones, se dicen cosas y eso lleva a comportamientos indeseados, pero no es nada especial, todo esto es normal en este deporte", añadió el DT, quien tampoco sabía cómo había surgido la refriega.

Embolo fue sustituido por su entrenador en los instantes finales del partido. El delantero señaló tras el encuentro que no había habido insultos de carácter racista.

Granit Xhaka, capitán de Suiza, fue captado por las cámaras cuando parecía dirigirse al banco serbio con un gesto obsceno.

Con respecto al llamado para que cesaran los cánticos o gestos discriminatorios o sobre lo que molestó a los aficionados serbios, Stojkovic dijo que no había escuchado "nada".

"Estaba concentrado en el partido y no he escuchado nada de lo que mencionáis", afirmó.

No es la primera vez que un partido entre Suiza y Serbia da lugar a grandes tensiones.

En 2018, Suiza se impuso a los serbios por 2-1 en un ambiente tenso en el que Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles imitando el águila de la bandera albanesa con ambas manos, provocando la ira de Serbia.

Las familias de Xhaka y Shaqiri proceden de Kosovo, una antigua provincia de Serbia de mayoría albanesa. Diez años después de un conflicto que fue la última guerra que condujo a la desintegración de la antigua Yugoslavia, Kosovo declaró su independencia en 2008.

Este último no es reconocido por Serbia, que sigue considerando a Kosovo parte integrante de su territorio, y las relaciones entre Belgrado y Pristina son muy malas.

Ambos jugadores fueron multados por la FIFA con 8.660 euros (9.120 dólares) cada uno por aquellas celebraciones.

Este viernes, Shaqiri volvió a marcar. Esta vez no hizo el signo del águila, pero sí se puso el dedo sobre la boca como para mandar callar a los aficionados serbios en la primera parte.

Xhaka, el capitán suizo, fue captado por las cámaras cuando parecía gritar al banquillo serbio a la vez que hacía un gesto obsceno.

En su vestuario, durante el primer partido del Mundial contra Brasil, los jugadores serbios exhibieron una bandera de Serbia que incluía a Kosovo, lo que despertó un gran enfado en este pequeño país balcánico.

