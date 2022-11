"Leyenda viviente": artistas homenajearon a Marco Antonio Solís en antesala a Grammy Latinos

Una constelación de estrellas homenajeó este miércoles en Las Vegas al cantautor mexicano Marco Antonio Solís, en la tradicional ceremonia que engalana a la Persona del año, que marca la antesala de la entrega de los premios Grammy Latino.

"Es una leyenda viviente de la música", dijo al abrir la ceremonia Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, a cargo del reconocimiento que el año pasado fue para el cantautor panameño Rubén Blades.

Laura Pausini, Ana Torroja, Fito Páez, Sin Bandera, Camila, Carla Morrison, Sebastián Yatra, Taboo y Gente de Zona fueron algunos de los que se dieron cita en la arena Michelob Ultra para entonar varios de sus éxitos en cinco décadas de carrera.

"Es un logro que viene a coronar en esta etapa de mi vida todo lo que he hecho", dijo Solís a la AFP acompañado de su esposa y sus dos hijas.

Después de más de una hora de las presentaciones, el artista de 62 años recibió el especial gramófono de manos de Emilio Estefán, fundador de la Academia Latina de la Grabación.

"Gracias, muchas gracias", dijo Solís antes de leer un emotivo discurso.

"He sido mas amigo del fracaso que del éxito, porque el fracaso ha sido mi mejor consejero y fue el único que me presentó el éxito".

"Ustedes han sido la energía que me estabiliza y que me pone en movimiento", cerró Solís dirigiéndose a su familia. El mexicano cerró la noche con "Si no te hubieras ido" coreada por una audiencia de artistas en pie.

Marla Solís, una de las hijas del cantautor, confesó estar "muy emocionada" de participar en el homenaje. "Nunca le he cantado solita, de esta manera tan íntima", dijo antes de entrar al escenario para interpretar "Cuando te acuerdes de mí", canción que cuenta, la lleva a las lágrimas.

La alfombra roja de la ceremonia a la Persona del año abundó en lentejuelas y tonos neón.

Estrellas como las musas Thalía y Rosario Flores derrocharon simpatía en su camino a la arena Michelob Ultra para calentar motores la víspera de la mayor fiesta de la música latina.

Antes, la Academia arrancó la semana de los Grammy Latino el martes con una presentación especial para escuchar a los once nominados en la categoría de artista revelación.

El gramófono, que en el pasado consagró a estrellas al comienzo de sus carreras como Juanes, Maria Rita y Calle 13, está disputado este año por historias emotivas como la de la cubana Ángela Álvarez que despunta como revelación a los 95 años, y el fenómeno de TikTok, Yahritza y Su Esencia, una banda de tres hermanos de raíces mexicanas criados en una comunidad agrícola.

Este miércoles, además, la Academia honró con sus premios especiales a la excelencia musical a la española Rosario Flores, la chilena Myriam Hernández, la brasileña Rita Lee, la argentina Amanda Miguel y el venezolano Yordano.

"Para mí es todo un honor, me siento muy honrada, muy agradecida a la vida con todo lo que me da", comentó Flores después del reconocimiento.

Los premios Grammy Latino aterrizan este jueves en Las Vegas con todas las miradas puestas en el reguetonero Bad Bunny que, gran favorito con diez nominaciones con su pegajoso "Un verano sin ti", puede cerrar con broche de oro su exitoso año.

El cantautor de 28 años, que se encuentra de gira por América Latina y su presencia aún no ha sido confirmada, marcó otro hito el martes al ser nominado en la edición 2023 de los Grammys al Mejor álbum del año.

Esta consolidación del género que trascendió fronteras y prejuicios para convertirse en un imparable éxito global ya había sido reconocida por la Academia Latina de la Grabación.

Este jueves además de Bad Bunny, artistas como Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Karol G van más allá de las categorías urbanas para disputar los codiciados premios Grabación del año y Canción del año.

Otros favoritos de la noche son el compositor mexicano Édgar Barrera, con nueve nominaciones, y el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, con ocho.

La diva del pop Christina Aguilera, el uruguayo Jorge Drexler y la española Rosalía están empatados con siete nominaciones cada uno.

La brasileña Anitta, que sacudió al mundo con su éxito "Envolver" y una de las candidatas a llevarse el premio a Grabación del año, llega con dos nominaciones, ambas fuera de las categorías en portugués, disputadas por figuras brasileñas como Caetano Veloso, Marisa Monte y Martinho da Vila, además de Ney Matogroso, Liniker y el rapero Criolo, entre otros.

La entrega de los premios reunirá a un despliegue de estrellas que incluye a Marco Antonio Solís y Los Bukis, Elvis Costello, John Legend, Luis Fonsi, Karol G, Fito Páez, Fonseca, Becky G, Rosalía, Carlos Vives, Gente de Zona y las brasileñas Anitta y Ludmilla, entre otros.

Se espera que la noche rinda además homenaje póstumo al rey de la música ranchera Vicente Fernández, quien murió en diciembre de 2021, y a la gran figura de la Tropicalia, la brasileña Gal Costa, que enlutó al mundo de la música con su repentino fallecimiento a los 77 años la semana pasada.

