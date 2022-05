Leipzig logra su billete a Champions en la última jornada de Bundesliga

El Leipzig logró este sábado 'in extremis' su billete a la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones durante la última jornada de Bundesliga, gracias a un empate 1-1 logrado en el tiempo adicional en el campo del descendido Arminia Bielefeld.

También en el tiempo adicional, el Stuttgart logró su permanencia en la primera división alemana derrotando al Colonia 2-1. Esta victoria le vale para superar al Hertha Berlín, que deberá jugar ahora un play-off contra el tercer clasificado de la segunda división alemana para lograr su permanencia.

El Leipzig completa el 'Top 4' detrás del Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen, que también jugarán la fase de grupos de Liga de Campeones.

Alemania puede lograr a un quinto representante en la máxima competición europea si el Fráncfort gana la Europa League contra el Glasgow Rangers de Escocia el próximo 18 de mayo en Sevilla.

El Leipzig sufrió sin embargo: por detrás en el marcador desde el minuto 70, jugó la recta final del partido bajo la amenaza de una victoria del Friburgo (6º) en casa del Bayer Leverkusen (3º), que le habría privado del cuarto puesto.

El Leipzig logró las tablas en el descuento gracias a un gol en el (90+3) del húngaro Willi Orban.

El Friburgo perdió 2-1 en Leverkusen después de los goles de los argentinos Lucas Alario (54) y Exequiel Palacios (90+7), que anularon el empate de Janik Haberer (88).

Mientras tanto, el Dortmund, que perdía en su estadio contra el Hertha de Berlín, logró cerrar la temporada con victoria, gracias a los goles del noruego Erling Haaland (1-1, 68) y Youssoufa Moukoko (2-1, 85).

El penal de Haaland ha sido el último gol de la joven promesa noruega para el Borussia antes de su traspaso al Manchester City este verano. Abandonará las orillas del Ruhr con un registro de 85 goles en 88 partidos disputados entre todas las competiciones.

El Bayern, campeón desde la 31ª jornada, acabó el curso con un empate en su visita al Wolfsburgo (2-2), en un partido que llegó a liderar 2-0 gracias a los goles de Josep Stanisic (17) y Robert Lewandowski (40).

Con el futuro del polaco todavía incierto, ¿podría haber sido este su último gol con la camiseta del club bávaro?

El elegido mejor jugador FIFA en 2020 y 2021, manifestó su deseo de abandonar el Bayern de Múnich en el próximo mercado de fichajes, un año antes del final de su contrato.

"Puedo confirmar que he informado a Hasan Salihamidzic (director deportivo del Bayern), he tomado mi decisión y no renovaré mi contrato con el Bayern de Múnich", declaró en Sky.

Hasta ahora, tanto los dirigentes como el entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, habían reiterado que dejar salir al atacante de 33 años no entra en sus planes.

Los medios afirman desde hace varias semanas que el Barcelona está interesado, aunque la situación financiera del club catalán dificultaría este eventual traspaso.

El Bayern sabe por su parte que no recibiría ninguna indemnización si el jugador abandona el club libre al término de su contrato dentro de un año.

Después de lograr el año pasado clasificar a la Conference League, el "pequeño" club de la capital logró mejorar su registro y alcanzó la 5ª plaza, que le permitirá de disputar la próxima temporada la fase de grupos de Europa League.

Le acompañará el Friburgo, 6º clasificado y finalista de la copa de Alemania, que disputará el próximo 21 de mayo contra el Leipzig en Berlín.

El Unión logró superar al Friburgo delante de su afición gracias a una victoria 3-2 contra el Bochum.

El Colonia accederá a la Conference League gracias a su séptima posición.

Invasión del campo y escenas de júbilo en Stuttgart, que salvó su permanencia en la primera división gracias a un gol en el descuento del japonés Waturu Endo (90+2), que cerró la victoria 2-1 contra el Colonia.

El Hertha Berlín, que llegaba a esta última jornada con tres puntos de ventaja, cae a la posición de play-off de descenso después de haber perdido en Dortmund.

Para salvar la categoría, los berlineses deberán vencer en un enfrentamiento de ida y vuelta al tercer clasificado de la segunda división.

El Arminia Bielefeld confirmó su descenso y acompañará al Greuther Fürth a la segunda división.

Uno de sus sustitutos será el Schalke 04, que ya ha materializado el ascenso.

