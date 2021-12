Leicester ante el Nápoles sin 7 jugadores enfermos, algunos con covid-19

Después del Tottenham, que no podrá contar con ocho jugadores positivos en covid-19 contra el Rennes, el Leicester viaja a Nápoles sin siete jugadores enfermos, "algunos de ellos" de covid, para el partido de Europa League del jueves, anunció este miércoles su entrenador Brendan Rodgers.

"Varios miembros del cuerpo técnico y de los jugadores no viajaron (a Nápoles). Algunos tuvieron un test positivo en covid, otros no se sienten muy bien, así que no tomamos riesgos", explicó el técnico, citado en un comunicado del club.

Horas antes este miércoles, el entrenador del Tottenham, Antonio Conte, anunció que ocho jugadores y cinco miembros del cuerpo técnico de los 'Spurs' dieron positivo por coronavirus.

"Esto se ha producido a lo largo de los últimos días. De una forma general se comienzan a ver un poco más de casos y para nosotros es siempre la salud de los jugadores lo que importa", aseguró el técnico de los 'Foxes'.

"Hicimos varios test (...) Tomamos todas las medidas para llegar aquí de la forma más segura posible para con nuestro país de destino, debemos respetar las leyes y las preocupaciones sanitarias de aquí", indicó Rodgers.

Actual líder del grupo C de la Europa League con 8 puntos, el Leicester está bajo la amenaza del Nápoles y del Spartak de Moscú, que tienen 7 puntos, e incluso del Legia de Varsovia, último de la llave con seis unidades.

hap/agt/iga/psr