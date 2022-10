Leclerc logra la pole en Singapur, Verstappen buscará el título desde el octavo puesto

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró la pole position del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, este sábado en el circuito urbano de Marina Bay, donde el holandés Max Verstappen (Red Bull) buscará su segundo título mundial consecutivo partiendo desde la octava posición.

Leclerc fue primero por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y del británico Lewis Hamilton (Mercedes). Los tres pilotos solo terminaron distanciados por 54 milésimas.

El hombre de Ferrari tiene 116 puntos de desventaja en la general con Verstappen antes de la disputa de la que es la 17ª carrera de las 22 que completan la temporada.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) ocuparán la cuarta y la quinta plaza en la parrilla de salida en esta primera carrera en Asia tras dos temporadas de ausencia debido a la pandemia.

Es una pista que secaba después de las fuertes lluvias de la jornada, la clasificación se presentaba tramposa para los pilotos, con la elección de los neumáticos siendo determinante.

"Las clasificaciones fueron muy delicadas. En Q3 (última parte) no sabíamos qué hacer, hemos optado por los neumáticos blandos en el último minuto", reconoció Leclerc.

Fue su novena pole de la temporada, más que cualquiera de los otros pilotos, y la 18ª de su carrera, a los 24 años.

"Hice un error en mi última vuelta por lo que no pensaba que pudiera obtener la pole, pero finalmente fue suficiente", añadió.

Suficiente porque Verstappen, que había salido para batirle en los últimos segundos, fue llamado a los 'stands' por su equipo. Una decisión que enfadó al holandés, incapaz de entender lo ocurrido.

"Te lo explicaremos más tarde", le dijeron por el pinganillo.

"Nos faltaba carburante", explicó después el piloto holandés al canal Sky F1, que hubiese sido descalificado en el caso de haber acabado con el depósito vacío.

"Es muy frustrante. No debería ocurrir. Deberíamos habernos dado cuenta antes, no estoy contento en absoluto, no es aceptable", criticó después.

Aunque parte de la octava plaza, Verstappen será campeón mundial si gana y Leclerc termina como mucho noveno y Pérez como mucho cuarto (o quinto si el mexicano logra el punto de la vuelta más rápida).

A pesar de su buen rendimiento en las clasificaciones de los sábados, Leclerc reconoce que el título de Verstappen es "una cuestión de tiempo".

El holandés, que el viernes cumplió 25 años, insiste en que no tiene prisa y que va carrera a carrera. De no lograrlo en Singapur, las opciones podrían ser mayores en la siguiente carrera en Japón.

El Gran Premio de Singapur, nocturno y urbano, y que podría estar marcado por las lluvias, empieza el domingo a las 20h00 locales (12h00 GMT). Los pilotos lo consideran el más complicado del calendario. Un buen augurio para el espectáculo.

"Para mí, si sobrevives a Singapur estás preparado para todo el resto de la Fórmula 1", señaló Carlos Sainz este sábado, comparando a Marina Bay con "un horno".

"El mayor desafío, perder hasta 2,5 kilos/litros en nuestros cuerpos, con el impacto que tiene en la concentración", añadió el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), que saldrá séptimo tras Lando Norris (McLaren).

Un desafío que Hamilton conoce bien porque ha ganado en cuatro ocasiones. Este sábado estuvo "muy cerca" de su 104ª pole, que hubiera sido su primera en 2022. Ahora el siete veces campeón mundial buscará batirse por su 104ª victoria el domingo, para poner fin a una temporada todavía virgen de triunfos.

