LeBron cae ante Wizards pero logra marca personal, Wolves doblegan a campeones Bucks

El astro LeBron James no pudo evitar la derrota de sus Lakers el sábado en la NBA ante los Washington Wizards, aunque estableció una marca personal en anotación al afincarse en el segundo lugar de esa clasificación de todos los tiempos.

LeBron realizó una actuación típicamente virtuosa para terminar con 38 puntos y 10 rebotes en el Wizards' Capital One Arena. Eso fue suficiente para impulsar al astro de los Lakers a pasar a Karl Malone en el segundo lugar del ranking de anotadores de la temporada regular.

Sin embargo, eso no bastó para evitar que los Lakers cayeran por 127-119 contra un equipo de los Wizards que había estado en una racha de seis derrotas consecutivas.

Después del partido, LeBron señaló sobre la marca que "solo ser parte de esta liga durante todos los años que he sido parte de ella, estar vinculado con algunos de los mejores que jamás hayan jugado este juego, muchachos que he visto o estudiado, o sobre los que he leído, o inspirado, simplemente no tengo palabras para eso".

"Es un honor para mí, para mis amigos y familiares vivir estos momentos, para cualquiera que haya compartido mi viaje", agregó.

LeBron, quien tiene el récord absoluto de anotaciones de la NBA para juegos de temporada regular y playoffs, comenzó el juego con solo 20 tantos para superar el total de temporada regular de Malone de 36.928 tantos.

LeBron no perdió el tiempo en buscar el punto de referencia de Malone, alcanzando rápidamente cifras dobles antes de pasar a 16 puntos con triples consecutivos a principios del segundo cuarto.

El cuatro veces campeón de la NBA luego agregó otro triple para empatar a Malone, antes de finalmente tomar posesión exclusiva del segundo lugar con una bandeja de dos puntos con poco más de cinco minutos para el final del segundo cuarto.

La multitud de Washington le dio a LeBron una ovación tras alcanzar el hito, y la estrella de los Lakers saludó a los fanáticos mientras disfrutaba de los aplausos.

La cantidad de puntos de LeBron lo deja con 36.947 puntos de temporada regular en su carrera, dentro del rango del récord histórico de Kareem Abdul-Jabbar de 38.387 puntos.

Pero el momento de celebración de LeBron se vio disminuido después de que los Lakers sufrieran otro colapso en el último cuarto para permitir que los Wizards se adjudicaran la victoria.

Los Wizards superaron a los Lakers 34-20 en el período final, completando una remontada de 16 puntos para llevarse el triunfo.

El leton Kristaps Porzingis lideró la remontada de Washington con 16 puntos en el último cuarto, parte de su total de 27 tantos en el juego.

LeBron subrayó que no podía dejar que su momento de anotar eclipsara el dolor de la derrota.

"Al final del día, lo único que me importa son las victorias y las derrotas. Estoy seguro de que algún día podré mirar hacia atrás, pero en este momento no puedo separarlo. Tuvimos una gran oportunidad de tomar más impulso y jugamos lo suficientemente bien como para ganar este juego durante 36 minutos, pero en el último cuarto lo dejamos pasar", puntualizó.

En Minneápolis, con la certera guía del pívot Karl-Anthony Towns, los Minnesota Timberwolves mantuvieron pleno control del partido para derrotar a los campeones Milwaukee Bucks con marcador de 138-119.

Towns mantuvo su racha anotadora con 25 puntos por los 'lobos', que aprovecharon también la ausencia del griego Giannis Antetokounmpo por los campeones vigentes.

El estelar poste, quien ha promediado poco menos de 40 puntos por juego en tres apariciones esta semana después de una monstruosa salida de 60 tantos el lunes, acertó seis de 12 tiros de campo y cuatro de seis triples con 11 rebotes y cinco asistencias en el Target Center de Minnesota.

La forma del jugador de 26 años ha ayudado a los Timberwolves a lograr una racha de cuatro victorias consecutivas, triunfos que mantienen al club firmemente en la búsqueda de un puesto automático en los playoffs.

La victoria del sábado deja a los Wolves en el séptimo lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste, empatados con Denver en victorias con 42, pero los Nuggets tienen una derrota menos.

En tanto, el actual campeón de la NBA, los Bucks, cayeron al tercer lugar en la clasificación de la Conferencia Este con 44-27.

La derrota de Milwaukee se hizo más desafiante al conocerse la noticia de que Antetokounmpo estaba fuera de la alineación titular por dolor en la rodilla.

Minnesota se impuso debidamente desde el principio, superando a los Bucks por un margen idéntico de 34-28 en cada uno de los dos primeros cuartos para liderar 68-56 en el medio tiempo.

Posteriormente, alcanzaron una ventaja de 24 puntos al final del tercer cuarto, acabando efectivamente con la contienda en la recta final.

Towns fue respaldado con 25 puntos también de Anthony Edwards, mientras que D'Angelo Russell agregó 16. Taurean Prince y Naz Reid contribuyeron con 14 puntos cada uno saliendo de la banca.

Los estelares Khris Middleton, el cubanoestadounidense Brook López y Pat Connaughton terminaron con 15 puntos cada uno para Milwaukee.

- Resultados del sábado en la NBA:

Minnesota a Milwaukee 138-119

Chalotte a Dallas 129-108

Cleveland a Detroit 113-109

Washington a LA Lakers 127-119

