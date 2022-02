Las tropas rusas en Bielorrusia amenazan su independencia, denuncia la oposición

Las decenas de miles de soldados rusos desplegados en Bielorrusia para maniobras conjuntas representan una amenaza para su independencia, denunció este miércoles la opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, cuando los países occidentales temen que sirvan para invadir Ucrania.

Bielorrusia debe luchar ahora por "su independencia" y contra la "dictadura", subrayó a la AFP Tijanóvskaya, a la que Occidente considera como la verdadera ganadora de la elección presidencial bielorrusa de 2020 frente al jefe de Estado Alexander Lukashenko.

La opositora expresó su estupefacción con la idea de que el referéndum organizado domingo en Bielorrusia pueda permitir a Lukashenko el estacionamiento de armas nucleares rusas en esta exrepública soviética, fronteriza con varios países de la Unión Europea (UE).

El presidente bielorruso, que aplastó con mano de hierro un movimiento de protesta popular contra su reelección en 2020, está "agradecido" al Kremlin, que le apoyó entonces, afirma la opositora.

"No queremos ser el apéndice de otro país", agregó durante una visita a París. "Vemos la amenaza de una ocupación lenta de nuestro país", agregó.

"El Kremlin apoyó a Lukashenko y ahora quiere mostrarle su lealtad (...) Está cediendo terrenos para maniobras militares", agrega Tijanóvskaya, que estima en unos 30.000 hombres la presencia militar rusa en su país.

Pero, en su opinión, esto no beneficia a Bielorrusia. "La gente no quiere esas tropas en nuestro suelo, no quiere que el país se convierta en un agresor de nuestros hermanos ucranianos", asegura.

Las maniobras debían terminar el 20 de febrero, pero Bielorrusia anunció que continuarían indefinidamente.

La capital ucraniana, Kiev, se encuentra solo a unos 150 kilómetros de la frontera bielorrusa.

La opositora llamó a Estados Unidos y Europa a denunciar el referéndum constitucional del 27 de febrero.

"Nos muestra adonde quiere ir Lukashenko. Puede usar nuestro territorio para [estacionar] armas nucleares, lo que representaría una gigantesca amenaza para Europa", apuntó.

