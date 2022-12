Las frases que han marcado la fase de grupos de Catar-2022

Del lirismo controvertido de Gianni Infantino a la pesadilla de los alemanes, pasando por la tristeza de Neymar por su nueva lesión o las referencias continuas a Lionel Messi: estas son algunas de las frases que han marcado la fase de grupos del Mundial-2022, que finalizó este viernes, antes de que el sábado den arranque los octavos.

"Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante" (Gianni Infantino en la conferencia de prensa de la víspera del inicio de la competición, aludiendo a las críticas recibidas por la organización de esta Copa del Mundo en Catar).

"Ayer, claramente equivocado con la situación de Costa Rica, dije Sudamérica cuando es Centroamérica. No tiene perdón mi despiste porque hace unos años estuve de vacaciones allí. En la playa de Santa Teresa con mi familia lo pasamos muy bien. El eslogan de 'pura vida' lo llevan tatuado. Disfruté muchísimo de la gastronomía, del clima, hice surf" (Luis Enrique en Twitch, después de haberse equivocado en la víspera al hablar de Costa Rica, primer rival de España en el Mundial, como equipo sudamericano).

"Ni siquiera os imagináis lo que de puertas adentro estos chicos han estado viviendo en los últimos días, simplemente porque quieren expresarse como futbolistas. Digan lo que digan, la gente quiere matarlos" (Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, después de la derrota 6-2 ante Inglaterra en la primera jornada, al referirse a las críticas y presiones sufridas por sus jugadores ante las protestas en su país).

"¿Quieren una foto con Messi?" (Hervé Renard a sus jugadores de Arabia Saudita en el descanso del partido de debut ante Argentina, cuando iban perdiendo 1-0. En los primeros minutos de la segunda parte los sauditas remontaron con dos goles y sellaron luego la victoria, sin más cambios en el marcador).

"Hoy se ha convertido en uno de los momentos más duros de mi carrera... Y de nuevo en un Mundial. Estoy lesionado, es (una dolencia) molesta, va a doler, pero estoy seguro de que voy a tener la oportunidad de volver, porque haré lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros y a mí mismo" (Neymar, en Instagram, el día después de sufrir una lesión en el tobillo derecho que motivó su cambio en el partido de debut ante Serbia y que le impidió luego jugar ante Suiza y Camerún).

"No creamos muchas ocasiones, casi ninguna en realidad. Quizás también atacamos mal porque esos chicos (los atacantes) son demasiado viejos" (Jan Vertonghen, defensa de Bélgica, siendo irónico respecto a unas palabras del mediocampista ofensivo Kevin De Bruyne, después de la derrota contra Marruecos 2-0).

"Mi madre estaba con las mejillas sonrosadas en su ataúd cuando murió. Es una cuestión de genes" (Louis Van Gaal, seleccionador de Países Bajos, preguntado por su color de piel).

"Leo Messi es como (el exesquiador italiano) Alberto Tomba, está en todas partes. Como en un eslalon, va superando uno a uno y es muy difícil pararlo. Ningún jugador solo podrá parar a Messi" (Czeslaw Michniewicz, seleccionador de Polonia, en la víspera de medirse a la Argentina de Messi).

"Una alegría poder seguir consiguiendo este tipo de marcas, de récords, qué sé yo... Diego estaría muy feliz porque siempre me mostró mucho cariño y siempre se puso contento por todas las cosas lindas que me pasaron" (Lionel Messi tras ganar a Polonia, en la noche en la que llegó a 22 partidos disputados en Mundiales, superando el récord de su país, que tenía Diego Maradona con 21).

"Nos lo ha dicho llorando. Hay muchos jugadores que han llorado, es el adiós para algunos jugadores. Es el Mundial, no un partido amistoso" (Michy Batshuayi, delantero de Bélgica, sobre la dimisión del seleccionador Roberto Martínez después de la eliminación de los 'Diablos Rojos' en la primera ronda).

"Que haya pasado de esta manera es como si fuera una película de terror" (Kai Havertz, jugador de Alemania, en la noche de la eliminación en su grupo).

