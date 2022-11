Las anécdotas y recuerdos de Maradona en Doha de la gente del fútbol

Estas son algunas de las anécdotas y recuerdos sobre Diego Maradona, homenajeado este viernes en Doha en el segundo aniversario de su muerte, que contaron a la AFP algunos protagonistas del fútbol que tomaron parte en el acto organizado por la Conmebol.

Gianni Infantino (presidente de la FIFA):

"Soy italiano y soy interista, por lo tanto no soy ni argentino ni del Nápoles. Diego hizo llorar muchas veces al Inter y también a Italia, pero lo amamos".

Jorge Valdano (campeón del mundo en 1986):

"En el primer partido no metió ningún gol, pero dio los tres y a partir de ahí fue creciendo en su grado de inspiración hasta alcanzar cotas nunca vistas. Recuerdo el partido frente a Uruguay, en octavos de final, donde Diego resultó imparable y uno pensaba que era imposible jugar mejor de lo que lo hizo diego aquel día, pero aquello era apenas un esbozo de su obra definitiva y eligió para ello el día justo, el rival justo, el estadio justo y aquel día frente Inglaterra completó su obra más maravillosa".

Alberto Tarantini (campeón del mundo en 1978):

"Cuando arrancaba con los 'Cebollitas' (Argentinos Juniors), en cada entretiempo se dedicaba a hacer jueguitos. La gente empezó a gritar "¡que se quede Maradona" y nosotros (los jugadores de Boca Juniors) esperando para salir a la cancha. Al final del partido se me acerca y me dice 'Me das los botines'. Yo debutaba en Primera y eran los únicos botines que tenía, pero se los dí. Y cuando vamos para el Mundial del 82, antes del primer partido contra Bélgica, me viene con sus botines y me dice 'Tomá, son para vos' ¡Nueve años después!".

Ricardo Villa (campeón del mundo en 1978):

"Yo jugaba con el mismo número que Diego y creía que tenía algunas calidades individuales, pero no le llegaba ni al 10%. Diego fue único: jugaba lindo, era creativo, con picardía, entusiasmaba a la gente y eso se está perdiendo en el fútbol de hoy, donde todo es más un negocio y el juego se ha robotizado. Diego era alegría para el fútbol y así quiero recordarlo".

Javier Zanetti (mundialista en 2010 con Maradona en el banquillo):

"Cuando asumió la selección argentina, estar en su primera convocatoria fue algo emocionante. Tenerlo como entrenador era tener al más grande, una gran emoción".

Mauro Silva (campeón del mundo con Brasil en 1994):

"Siempre me acuerdo el día que un periodista argentino me llamó para una entrevista y me preguntó cómo era jugar de mediocentro. Le dije que era fácil, había que dársela al mejor que veas: Djalminha, Zidane, Baggio o Maradona. Cinco minutos después el periodista me llamó para decirme que Diego quería hablar conmigo. Me quería dar las gracias por haberlo nombrado en la radio. Me pareció un gran detalle. Nunca lo he olvidado".

Diego Simeone (con 22 años, jugó con Maradona en el Sevilla en 1992-1993)

"Recuerdo su personalidad, su seguridad. Un orgullo estar aquí acompañando a los campeones del mundo del 78 y 86. Diego amaba a la selección argentina. Y un grandísimo recuerdo para su familia, que me acogieron en el Sevilla cuando era joven, me cuidaron y me enseñaron".

Roque Santa Cruz (exjugador internacional paraguayo):

"Yo no tuve la suerte de enfrentarme a él en la cancha, pero es un ídolo para todos en Sudamérica".

