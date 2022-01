La UE no negociará "bajo presión" por la crisis en Ucrania, afirma el jefe de la diplomacia

Los movimientos de tropas realizados por Rusia en su frontera con Ucrania "son parte de la presión" que ejerce Moscú para apoyar sus demandas de seguridad, pero "no se trata de negociar bajo presión', dijo este jueves en Brest (Francia) el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

"Nos han asegurado que nada se decidirá ni negociará sin los europeos, y la coordinación con los estadounidenses es absolutamente perfecta", añadió Borrell antes del inicio de una reunión informal de ministros europeos de Defensa.

La agenda de la reunión está dominada por el riesgo de un conflicto armado en Ucrania.

"No habrá decisiones hoy porque es una reunión informal, pero habrá expresión política", aclaró el diplomático español.

"Vamos a trazar la posición de la Unión Europea, decidir cómo vamos a hacer frente a esta crisis", agregó

Estados Unidos y sus aliados acusan a Rusia de planear una invasión tras desplegar unos 100.000 militares en diferentes puntos de la frontera.

Borrell evitó clasificar los contactos entre la OTAN y Estados Unidos con Rusia como "negociaciones" y prefirió definirlas como "conversaciones".

En esos contactos, dijo, Rusia exige compromisos de que determinados países, como Ucrania, nunca serán miembros de la OTAN, y también que la OTAN retire su personal militar de países que se han tornado miembros de la alianza desde el colapso de la Unión Soviética.

"Son demandas muy concretas que reciben un rechazo muy concreto: de ninguna manera", expresó en una conferencia de prensa.

"No es que queramos que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Pero no queremos que la gente diga que un estado soberano no puede tomar ciertas decisiones y eso vale para Ucrania, Finlandia, Suecia [que no pertenecen a la OTAN] y cualquier otro estado soberano", indicó.

De acuerdo con Borrell, los contactos con enviados rusos continuarán pero "estas demandas no se pueden aceptar y los europeos compartimos este punto de vista".

La UE, dijo, ayuda Ucrania a fortalecer su capacidad logística militar y brindará apoyo para hacer frente a ataques cibernéticos.

En la misma jornada fuentes rusas indicaron que no veían de inmediato la utilidad de una nueva ronda de conversaciones con países occidentales, dado el foso que separa las posiciones entre las partes, como se observó en esta semana.

El lunes se realizó un Ginebra, Suiza, una reunión entre enviados rusos y estadounidenses, y el miércoles tuvo lugar en Bruselas un encuentro del Consejo OTAN-Rusia, que estaba virtualmente paralizado.

En tanto, la ministra alemana de Defensa, Annalena Baerbock, dijo en Brest que "la situación es tan grave como siempre en lo que respecta a la seguridad de Ucrania, y es importante que estemos unidos como europeos".

"A veces tenemos posiciones diferentes, pero en las últimas semanas y días la UE ha demostrado muy claramente que estamos tirando de la misma cuerda", añadió.

A su vez, el influyente canciller de Luxemburgo, Jean Asselborn, comentó que "ninguna puerta debe estar cerrada. Este proceso debe mantenerse vivo. No tendremos paz con los puños".

