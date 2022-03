La Strade Bianche, sin los 'Van' pero con Pogacar y Alaphilippe

La prueba ciclista italiana de la Strade Bianche, que no contará el sábado con los vencedores de las dos anteriores ediciones (Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel), tendrá sin embargo como atractivos en los caminos de grava de la Toscana a grandes nombres del pelotón como Tadej Pogacar o Julian Alaphilippe.

Pogacar, campeón de los dos últimos Tour de Francia, no se ha perdido ninguna edición de esta cita desde sus inicios como profesional en 2019. No es el único corredor fascinado por esta carrera italiana, de creación reciente (2007) pero ya comparada con las grandes clásicas a pesar de tener una distancia sensiblemente inferior (184 km).

"No es un secreto para nadie que la Strade Bianche es una carrera que me gusta mucho y que me gustaría ganar", declaró Pogacar, que empezó su temporada la pasada semana en el UAE Tour, donde fue el vencedor.

El ciclista esloveno, líder de un equipo UAE muy sólido, figura entre los favoritos a la victoria final, tras haber sido séptimo el año pasado. Las ausencias de dos gigantes de las clásicas como el belga Wout Van Aert y el holandés Mathieu Van der Poel refuerza todavía más su estatus.

Van Aert, vencedor en 2020, ha preferido preparar los 'monumentos' que están por venir con la París-Niza, que comienza el domingo.

Su sucesor en el palmarés, Van der Poel, que dio una auténtica demostración de fuerza el año pasado en el muro final que lleva a la Piazza del Campo, continúa con su fase de entrenamiento en España y espera para retomar la competición.

Otro peso pesado para la carrera del sábado será el francés Julian Alaphilippe, ganador de la Strade Bianche en 2019 y segundo en 2021.

Alaphilippe tendrá la ventaja de estar respaldado por compañeros como el danés Kasper Asgreen y el suizo Mauro Schmid, vencedor de la etapa de Montalcino del último Giro de Italia, que contó con caminos de grava comparables a los de la Strade Bianche.

El veterano ciclista español Alejandro Valverde (Movistar), a sus 41 años, ganó el pasado fin de semana la prueba ciclista O Gran Camiño en Galicia. El sábado se despedirá de la Strade Bianche, ya que tiene previsto retirarse al final de la temporada.

Por contra, el británico Tom Pidcock, campeón mundial de ciclocross y quinto en la Strade Bianche en 2021, sufre un virus estomacal, según las explicaciones de su equipo, y este viernes se anunció su baja para la carrera.

