El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, advirtió que la puesta en alerta de las fuerzas nucleares rusas tiene por objetivo "presionar" a Ucrania, no obstante, afirmó que su país "no capitulará" ante Moscú.

En una video-conferencia, además de denunciar el "intento de disuasión" mediante la fuerza nuclear por parte de Rusia, lanzó: "No nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio".

alf/pop/mb/age/eg