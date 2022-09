La polaca Swiatek remonta a Sabalenka y jugará su primera final del US Open

La polaca Iga Swiatek, número uno del tenis femenino, levantó un set en contra para derrotar el jueves a la bielorrusa Aryna Sabalenka y clasificar por primera vez a la final del Abierto de Estados Unidos.

Swiatek, doble campeona de Roland Garros (2020 y 2022), superó a Sabalenka, número seis mundial, por 3-6, 6-1 y 6-4 en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

Primera polaca en la final del US Open, Swiatek enfrentará el sábado por el título a la tunecina Ons Jabeur, finalista del pasado Wimbledon.

Sabalenka, en cambio, tropezó por tercera ocasión a las puertas de su ansiada primera final de Grand Slam.

"No me siento muy bien", dijo Sabalenka con los ojos cubiertos con unas grandes gafas de sol que no se retiró en toda la conferencia de prensa.

La diferencia estuvo "en unos pocos puntos. Ella jugó muy bien en los momentos clave", reconoció.

"Tengo que estar orgullosa de mí mismo, de lo que he hecho en los últimos meses, pero no me siento así", dijo la bielorrusa, que también había caído en las semifinales del año pasado en Wimbledon y Nueva York.

"Siento que en las tres semifinales he tenido muchas oportunidades y no las he aprovechado"", afirmó. "Trato de pensar que todo sucede por una razón, y que eso me hace más fuerte. En la próxima semifinal seré mucho más fuerte como jugadora".

Este año Sabalenka tropezó pronto en el Abierto de Australia y Roland Garros y no pudo competir en julio en Wimbledon por el veto a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión a Ucrania.

Ante su rival polaca, quien luce siempre un lazo con los colores de Ucrania en la gorra, Sabalenka firmó un brillante primer set, en el que rompió en tres ocasiones el servicio a una apagada Swiatek.

La número uno, tras una pausa en el baño, regresó con fuerza encadenando ocho puntos seguidos y quebrando también tres veces el potente saque de Sabalenka, llevando el partido al set decisivo.

"Intenté usar ese tiempo para saber qué tenía que cambiar", explicó Swiatek sobre su pausa. "Recuerdo que cuando era pequeña lo que hacía en esos momentos era llorar pero ahora puedo buscar soluciones y lo conseguí".

En la última manga ambas jugadoras elevaron su nivel y brindaron varios trepidantes intercambios, con Sabalenka tratando de frenar la endiablada velocidad de Swiatek a base de misiles con su derecha.

Las dos semifinalistas se devolvieron dos quiebres cada una y Swiatek, que llegó a estar en desventaja 3-4, reaccionó de nuevo para batirla por cuarta vez este año.

"En aquellos partidos no era yo. Era como un jugadora que solo trataba de sobrevivir sin saque, sin mi juego", recordó Sabalenka. "Diría que hoy fue el verdadero partido para mí".

Swiatek, que sumó su octavo triunfo seguido frente a rivales del top-10 de la WTA, tendrá el sábado la oportunidad de sumar su primer trofeo grande fuera de la arcilla de Roland Garros.

También podrá seguir consolidándose como la gran referencia en el circuito femenino tras el ocaso de Serena Williams y la repentina retirada de Ash Barty.

Su rival será la tunecina Ons Jabeur, número cinco de la WTA, que el jueves dio una exhibición en un triunfo en dos sets frente a la francesa Caroline Garcia.

"Siempre es duro contra ella, es muy física, tiene muy buenas manos", describió Swiatek. "Tengo que tener mucho cuidado pero ahora voy a disfrutar de estar en la final".

