La ofensiva rusa en Ucrania "se estanca", según jefe de gobierno alemán

La ofensiva rusa en Ucrania "se estanca pese a todas las destrucciones que provoca día tras día", consideró el miércoles el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz.

La "verdad es que la guerra destruye a Ucrania, pero con esta guerra [Vladimir] Putin también destruye el futuro de Rusia", añadió ante el Bundestag el canciller alemán, asegurando que Kiev podía "contar con la ayuda" de Alemania.

"Las imágenes que nos llegan cada día de Ucrania son difíciles de soportar: casas destruidas, hospitales bombardeados, ciudades asediadas, soldados muertos y cada vez más civiles muertos y heridos, mujeres y niños que huyen con lo poco que han podido llevarse delante de los tanques y misiles de Putin", declaró, conmovido, el mandatario.

"Está claro que los refugiados son bienvenidos aquí", lanzó. Alemania ya ha acogido oficialmente a más de 232.000 ucranianos.

No obstante, Scholz afirmó que la OTAN no participará directamente en el conflicto. "Por difícil que sea, no cederemos a las exigencias de una zona de exclusión aérea. La OTAN no tomará parte en la guerra", sostuvo.

Tampoco cree que Alemania, que debe restringir su dependencia energética respecto a Rusia, vaya a renunciar a corto plazo al suministro de gas o de petróleo procedente de ese país.

"Hacerlo de un día para otro supondría sumir a nuestro país y a toda Europa en una recesión", advirtió. "Centenares de miles de empleos se verían amenazados. Sectores industriales enteros tendrían problemas", señaló Scholz.

"Las sanciones no deben golpear a los Estados europeos más fuertemente de lo que [golpean] a los dirigentes rusos", recalcó.

