La obsesiva batalla de las fuerzas rusas por Bajmut, en el este de Ucrania

Desde este verano, los combates están causando estragos en torno a Bajmut, una ciudad del este de Ucrania que Rusia trata de tomar con el apoyo del grupo paramilitar Wagner y que ha quedado ya en buena parte destruida por esta batalla casi obsesiva.

Unos enfrentamientos que, en las últimas semanas, adoptaron un cariz más simbólico si cabe para los responsables rusos, pues la conquista de la ciudad llegaría tras una serie de humillantes derrotas que se saldaron con la retirada de sus tropas de la región de Járkov (noreste), en septiembre, y de la ciudad de Jersón (sur) en noviembre.

Recientemente, las tropas de Moscú avanzaron poco en dirección a Bajmut, anunciando la toma de varias localidades pequeñas. Sin embargo, no parecen estar listas para apoderarse de la ciudad, donde solo quedaría la mitad de los 70.000 habitantes que tenía antes de la guerra, según las autoridades ucranianas.

Pero ¿a qué precio? Frente a unos ucranianos que tuvieron tiempo de preparar su defensa, los rusos parecen estar dedicando toda su energía y sus equipos a tomar esta ciudad, situada a 80 km al norte de Donetsk y a 100 km al oeste de Lugansk, los dos bastiones de los separatistas prorrusos.

"Estamos perplejos", declaró a la AFP esta semana un responsable occidental al ser preguntado sobre los objetivos rusos en Bajmut. "No tenemos respuesta", agregó.

Con la llegada del invierno boreal, muchos creen que la línea actual del frente se estabilizará, tras semanas de avances de las fuerzas de Kiev en el noreste y en el sur.

En su batalla por Bajmut, el ejército ruso está respaldado por los mercenarios del grupo Wagner, formado entre otros por prisioneros a los que Rusia les prometió una reducción de pena si participaban en la ofensiva en Ucrania, y por reservistas civiles movilizados en septiembre.

La estrategia no es muy distinta a la aplicada en otras partes: la artillería bombardea la ciudad y destruye todas las infraestructuras, con la esperanza de que los civiles y soldados ucranianos se retiren.

Según el gabinete estadounidense Institute for the Study of War (ISW), que analiza día a día la evolución en el frente, "los esfuerzos rusos en torno a Bajmut muestran que las [tropas de Moscú] han fallado fundamentalmente a la hora de aprender lecciones" de otras batallas en las que perdieron muchos efectivos.

Para el ISW, la obsesión rusa por Bajmut incluso permitió que los ucranianos pudieran llevar a cabo otras ofensivas, exitosas, en otros lugares del frente, donde la concentración de tropas era menor.

"Los esfuerzos rusos por avanzar en Bajmut comportaron la atracción continua de mano de obra y de equipos rusos, bloqueando a las tropas alrededor de localidades relativamente insignificantes durante semanas y meses", analizó el ISW.

Pese a todo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, admitió el miércoles que se está registrando un "enfrentamiento muy duro" allí. "Cada metro cuenta", añadió.

Un equipo de la AFP vio recientemente, en la región de Donetsk, al ejército ucraniano trasladando artillería pesada a la zona, y a grupos de soldados reservistas en las carreteras que conducen a Bajmut controladas por Kiev.

Para algunos observadores, la batalla de Bajmut ilustra sobre todo el deseo de Moscú por registrar una primera victoria tras meses de reveses frente a un ejército ucraniano reforzado por las armas occidentales.

Los últimos éxitos rusos en Ucrania se remontan a principios de verano, cuando fueron tomadas las ciudades de Severodonetsk y de Lysychansk.

"Los rusos persisten en su ofensiva para desviar la atención en los medios de comunicación de los reveses de este otoño", afirmó Mykola Bielieskov, investigador del Instituto nacional para los estudios estratégicos de Kiev, una visión compartida por el mando militar ucraniano.

"El mando ruso quiere controlar toda la región de Donetsk, y Bajmut es la principal puerta de entrada a Sloviansk y Kramatorsk", dos ciudades importantes del Donbás, añadió Michael Kofma, director de estudios sobre Rusia en el CNA, un instituto de investigación estadounidense.

Pero para el jefe de Wagner, el empresario Evgueni Prigozhin, el objetivo no es acabar con la localidad en sí, sino "destruir al ejército ucraniano", por eso la operación se llama "el matadero de Bajmut".

