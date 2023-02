La MLS arranca el camino hacia el Mundial con Los Angeles FC defendiendo título

La nueva temporada de la MLS se pone en marcha el sábado con Los Angeles FC de Carlos Vela tratando de revalidar el título por primera vez en una década y grandes innovaciones para impulsar el fútbol en Estados Unidos rumbo al Mundial de 2026.

Pasada la página de Catar, la MLS comienza la cuenta atrás hacia la cita de 2026 con un acuerdo pionero con Apple para retransmitir sus partidos a nivel global y con una mayúscula expansión de la Leagues Cup.

Entre julio y agosto, los 29 equipos estadounidenses y canadienses de la MLS competirán con los 18 de la liga mexicana en este torneo que estrechará aún más los vínculos entre los tres países organizadores del próximo Mundial.

La MLS también experimentará con un nuevo formato de playoffs, que incluye una inédita eliminatoria al mejor de tres partidos, en una campaña que quieren iniciar con un récord de asistencia en el choque inaugural entre el Los Angeles FC y el vecino LA Galaxy en el mítico Rose Bowl (92.000 asientos).

El año pasado, el mexicano Vela alzó su ansiado primer título con Los Angeles FC (LAFC), franquicia que lidera desde su ingreso en la liga en 2018, y ahora está decidido a aumentar la vitrina pese a sensibles pérdidas como las del goleador colombiano Cristian Arango, traspasado al Pachuca mexicano, o el galés Gareth Bale, retirado tras el Mundial de Catar.

"Sé que no me quedan muchas temporadas pero me siento muy bien", subrayó esta semana Vela, de 33 años. "Cuando sientes que tu retiro está cerca, simplemente disfrutas cada día. Nunca sabes cuál será el último partido".

El italiano Giorgio Chiellini, otro de los fichajes sonados del LAFC en 2022, se mantiene en una zaga reforzada con el central internacional estadounidense Aaron Long.

El LAFC también ha invertido más de seis millones de dólares en el joven delantero croata Stipe Biuk mientras trabaja en otras llegadas para relevar a Arango y Bale, quien jugó pocos minutos en Los Ángeles pero dejó su huella con un gol clave en la final ante Philadelphia Union.

El LAFC estrenará su estrella de campeón el sábado frente al último equipo que logró revalidar el título en la MLS, el LA Galaxy.

Franquicia más laureada de la historia de la MLS con cinco coronas, el Galaxy encadenó victorias en 2011 y 2012 bajo el mando de David Beckham, quien ahora trata de atraer a la MLS a otras superestrellas como Lionel Messi en su posición de copropietario del Inter Miami.

El Galaxy tiene hambre de revancha ante su vecino LAFC ya que fue su verdugo en la pasada semifinal de la Conferencia Oeste.

El mexicano Javier 'Chicharito 'Hernández, quien será baja el sábado por lesión, seguirá secundado este año por el talentoso mediapunta español Riqui Puig, el uruguayo Martín Cáceres y el brasileño Douglas Costa, quien decepcionó en su campaña de debut en la liga.

Pocas caras conocidas han aterrizado en la liga norteamericana en esta ventana de fichajes. Además de Biuk, las mayores inversiones se dirigieron a futbolistas sudamericanos como el brasileño Evander, reclutado por el Portland Timbers del FC Midtjylland danés a cambio de unos 9,5 millones de dólares.

El colombiano Carlos Andrés Gómez llegó al Real Salt Lake, que abonó 3,5 millones a Millonarios, y los argentinos Enzo Copetti y Martín Ojeda al Charlotte FC y Orlando City respectivamente.

Dentro de la MLS, el principal refuerzo del Inter Miami fue el delantero venezolano Josef Martínez, MVP de la liga en 2018, que dejó el Atlanta United para cubrir el vacío dejado en Florida por el también retirado Gonzalo Higuaín.

Otras jóvenes figuras sudamericanas tratarán de asentarse y hacer resonar su nombre más allá de las fronteras de la MLS, entre ellos el colombiano-estadounidense Jesús Ferreira (FC Dallas), el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Columbus Crew), el uruguayo Facundo Torres (Orlando City) y el argentino Thiago Almada (Atlanta United), flamante campeón mundial con la albiceleste.

La nueva temporada también abrirá las puertas a una nueva franquicia, el St. Louis City SC, como parte de una expansión imparable que podría sumar pronto a un 30º equipo, con Las Vegas y San Diego como principales ciudades candidatas.

