La mexicana Fernanda Contreras cae con honor en Roland Garros

No tuvo opción alguna ante una rival de talla como la rusa Daria Kasatkina (N.20), pero la tenista mexicana Fernanda Contreras (N.225) se despidió con honor en la segunda ronda de Roland Garros, perdiendo por 6-0 y 6-3.

Tras lograr el martes su primer triunfo en un Grand Slam, ante la húngara Panna Udvardy (N.90), Contreras (25 años) tenía este jueves una misión casi imposible ante Kasatkina, que además comenzó arrasando y se apuntó el primer set por 6-0 en apenas 26 minutos de partido.

Sin embargo, Contreras se sacó los nervios en el segundo set y comenzó a soltar el brazo, rompiéndole incluso el servicio a la rusa en el sexto juego (3-3), pero Kasatkina impuso su clase para cerrar el partido rápidamente con tres juegos consecutivos (6-3).

"Tuve que cambiar la plan B, mi estrategia y me funcionó, pero Kasatkina jugó hoy un muy buen partido y todo el crédito para ella, se lo merece", declaró en conferencia de prensa.

"Llegar a la segunda semana para mí (tras la fase previa) es un sueño y hoy, aunque me ganó, disfruté mucho del torneo, del ambiente, de la afición mexicana", añadió Contreras, que tras su participación en París hará la temporada de hierba.

"Me ha dado mucha confianza el jugar a este nivel aquí y voy a tratar de jugar los torneos de pasto, nunca he jugado en esa superficie, pero me han dicho que es muy divertido", explicó la tenista, que tras licenciarse en 2019 en ingeniería mecánica en Estados Unidos, país en el que reside, se dio dos años para saber si podía dedicarse profesionalmente al tenis.

"Quería ver a qué nivel podía llegar y si podía jugar (en el circuito WTA), pero luego llegó la pandemia... Con este resultado acá estoy segura al 100% que puedo conseguirlo".

Contreras se despidió con un mensaje para las niñas de Latinoamérica, una región de la que en las últimas décadas no han salido tenistas de primer nivel, salvo raras excepciones: "Nos ha faltado creer. Estamos acostumbrados a ver europeos, norteamericanos, pero si les das la oportunidad de creer que sí se puede, de permitir soñar a los jóvenes de que puedes hacer tu camino, de que si lo peleas lo vas a conseguir".

