La leyenda del baloncesto español Laia Palau anuncia su retirada

La leyenda del baloncesto español Laia Palau anunció este miércoles su retirada del básquet profesional, tras 27 años de una carrera plagada reconocimientos y marcas, como su récord como la jugadora de su país con más partidos como internacional (315).

"No es una sorpresa lo que estamos haciendo aquí. Dejo de jugar a baloncesto. No quiero utilizar la palabra retirada porque realmente no me retiro del baloncesto", dijo Palau, de 42 años, en una rueda de prensa.

"Mi idilio con este deporte no acaba aquí. Por eso digo que dejo de jugar y no que me retiro", añadió la jugadora, que más veces ha vestido la camiseta nacional.

"Seguiré trabajando en este mundo. Este deporte ha sido mi vida, es mi vida y tiene pinta que seguirá siendo mi vida. De momento no salgo del pabellón", afirmó.

Palau cuelga las zapatillas tras firmar una carrera llena de títulos y récords que serán difíciles de batir.

Fue medalla de oro con España en los Europeos de Básquet de 2013, 2017 y 2019, así como plata en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro y en el mundial de 2014.

Protagonista de la edad de oro del baloncesto femenino español, acumula doce medallas internacionales con la selección española, de la que se había retirado el 8 de noviembre de 2021.

Su palmarés con la selección también tiene su reflejo en clubes, donde ganó dos Euroligas en 2012 con el Ros Casares Valencia y en 2015 con el USK Praga.

Es además la máxima asistente de la historia de esa competición europea con 1.353 asistencias en 277 partidos.

Palau también ha ganado 14 ligas españolas, 11 Copas de la Reina y 6 Supercopas durante su espectacular carrera en la cual pasó por el Barcelona, Bourges, Valencia, el Polkowice polaco, el Jayco Rangers australiano, el Praga y el Uni Girona, su último club.

