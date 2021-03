"Ha sido más difícil que en 2015, cuando me había entrenado mucho, todos los días, cuando era más fácil. Ahora eran 53 metros de más, una inmersión más larga. Y como consecuencia del coronavirus, todas las piscinas están cerradas, por lo que no he podido entrenarme con regularidad", explica la deportista que tiene un récord personal de 137 metros... pero en aguas cálidas.