La Federación Francesa de Fútbol defiende que se excluya a Rusia del Mundial

La Federación Francesa de Fútbol (FFF), cuyo equipo es el vigente campeón del mundo, "se inclina por una exclusión de Rusia del próximo Mundial" tras la invasión a Ucrania, afirmó este domingo su presidente Noël Le Graët al diario Le Parisien.

"El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia" del Mundial, explicó Le Graët. Rusia no tiene todavía su billete para el Mundial de Catar-2022 y debe jugar en marzo una repesca con ese objetivo, pero sus eventuales adversarios en ella (Polonia, Suecia, República Checa) anunciaron este fin de semana que no se enfrentarán a los rusos como protesta por el ataque a Ucrania.

