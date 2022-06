La extenista Jelena Dokic revela que estuvo a punto de suicidarse

La extenista australiana Jelena Dokic reveló este lunes en sus redes sociales que a finales de abril se planteó el suicidio para que "toda pena y dolor desapareciera" tras una ruptura amorosa.

"Casi salto de un 26º piso y pongo fin a mis días. No olvidaré nunca ese día, todo era turbio, negro, sin sonido, sin luz. Nada tenía sentido", explicó en su cuenta de Instagram.

"Conseguí salir de esa situación. No sé cómo, pero lo conseguí", añadió la exnúmero 4 mundial, que tiene ahora 39 años y que acompañó su revelación con una fotografía en la que se le ve con los ojos enrojecidos por las lágrimas.

"Los seis últimos meses han sido duros, con lágrimas constantemente", añadió la australiana nacida en Osijek (entonces Yugoslavia, actualmente Croacia), que se retiró en 2014 y que después pasó a ser comentarista sobre tenis para cadenas australianas.

"Escribir estas líneas no es fácil (...) pero lo hago, ya que sé que no soy la única en lucha. Sed conscientes de que no estáis solos", añadió, antes de concluir su mensaje: "Voy a volver con más fuerza que nunca".

Su testimonio suscitó reacciones, tanto en el tenis como fuera de él. Una de ellas fue un mensaje de apoyo del extenista australiano Mark Philippoussis, exnúmero 8 mundial.

En enero, Jelena Dokic había anunciado su ruptura con el hombre con el que había compartido su vida en los últimos 18 años.

Dokic ganó seis títulos en el circuito WTA y alcanzó las semifinales en Wimbledon en el año 2000.

En su primera participación en el torneo londinense, con 16 años, llegó a ganar por un contundente 6-2 y 6-0 a la suiza Martina Hingis, entonces número uno mundial, lo que le valió ser presentada como una futura gran estrella del tenis, algo que no terminó de conseguir del todo.

En el pasado, Jelena Dokic había revelado haber pasado por episodios de depresión, especialmente por el autoritarismo y los abusos psicológicos de su padre y entrenador Damir, una figura polémica que tuvo enfrentamientos con las autoridades del tenis y organizadores del torneo, protagonizando declaraciones incendiarias.

