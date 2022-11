La estrella lírica Renée Fleming vuelve a Nueva York para dar voz a Virginia Woolf

Renée Fleming está de regreso: la estrella de la ópera estadounidense vuelve este martes a la Ópera Metropolitana de Nueva York para una adaptación sin precedentes de "Las horas", una puesta en escena al abismo de la vida de la escritora Virginia Woolf.

Novela de Michael Cunningham publicada en 1999 y coronada con un premio Pulitzer, y luego llevada al cine en 2002 y nominada a nueve premios Óscar, "Las horas" cuenta la historia de tres mujeres de diferentes generaciones, pero todas unidas por la misma obra de la autora británica: "Mrs Dalloway".

Nicole Kidman ganó el Óscar a la mejor actriz en 2003 por su interpretación de la escritora aquejada de una frágil salud mental cuando trabajaba en esta novela a principios de los años 1920. Su destino fue paralelo al de una madre californiana en la década de 1950 que busca escapar de una vida convencional (Julianne Moore), y al de una editora literaria de Nueva York (Meryl Streep) en los años 1990, confrontada con la enfermedad de un amigo poeta que se está muriendo de sida.

En la ópera, estos personajes son asumidos por un trío de cantantes de renombre: la mezzosoprano Joyce DiDonato, ganadora de tres premios Grammy, encarna a Virginia Woolf; la estrella de Broadway y de la ópera Kelli O'Hara es la madre deprimida, y Renée Fleming se pone en la piel de la editora de Nueva York.

Fleming, considerada la principal soprano estadounidense de su generación, vuelve al prestigioso escenario del Met Opera, donde hace cinco años se despidió de uno de sus grandes papeles, en "Der Rosenkavalier", de Richard Strauss.

La ópera es el género "perfecto" para adaptar "Las horas", por la complejidad de tener que lidiar con tres épocas distintas", dice Fleming en entrevista con la AFP.

"La música da una especie de río en el que todos podemos flotar, juntos o por separado", afirma sobre la producción de tres partes.

Fue ella quien tuvo la idea de esta adaptación y se la sugirió al compositor Kevin Puts.

"Lo que puedes hacer en la música que en realidad no puedes hacer en una película o un libro es que, en algún momento, puedes presentar las tres historias... simultáneamente", asegura.

Antes de este proyecto, Fleming ya trabajaba con el compositor, para quien interpretó a la gran pintora del siglo XX Georgia O'Keeffe.

Para Fleming, parte del atractivo de la ópera "Las horas" era contar historias de mujeres poderosas.

"Con demasiada frecuencia en la ópera históricamente las mujeres han sido como una especie de peones", explica. "Han sido víctimas, han estado en el centro de luchas de poder cuando no lo tenían (...) Ahora quiero contar historias de mujeres que son extraordinarias".

Además del poder de las voces, "Las horas" incorpora la danza moderna de una manera que no suele verse en las óperas tradicionales, con decenas de intérpretes que expresan físicamente las emociones de los personajes.

Según Fleming, producciones como "Las horas" pueden jugar un papel vital para renovar la experiencia de la ópera y atraer nuevas audiencias. Una meta a largo plazo que el Met se esfuerza por alcanzar.

La institución abrió su temporada 2021 mostrando, por primera vez en 138 años, la primera ópera compuesta por un músico negro, "Fire Shut Up In My Bones" de Terence Blanchard, una obra moderna y extravagante, con acentos de jazz y blues.

Ahora la famosa soprano aboga por seguir incorporando compositores de diversa procedencia y otorgando a las mujeres más y más protagonismo.

"Todas nuestras formas de arte deben representar verdaderamente a nuestra población", subraya Fleming, la primera mujer en la historia del Met en encabezar en solitario una gala nocturna de apertura de temporada, en 2008.

"Las horas" se presenta en el Metropolitan Opera de Manhattan desde el 22 de noviembre hasta el 15 de diciembre.

