La España de Nadal y la Alemania de Zverev empiezan mal en la United Cup

La España de Rafa Nadal y la Alemania de Alexander Zverev terminaron con derrota provisional 2-0 en sus respectivos duelos ante Gran Bretaña y República Checa, este sábado, y están por lo tanto en una mala posición en su arranque en la United Cup, la nueva prueba que mide a equipos mixtos y que es la primera competición de la temporada 2023 de tenis.

En su primer partido ATP en seis meses, desde su grave lesión en un tobillo en semifinales de Roland Garros, Zverev, actualmente número 12 del mundo, pareció limitado físicamente ante el checo Jiri Lehecka (81º), que le derrotó 6-4 y 6-2.

Republica Checa amplió luego su ventaja con la victoria de Marie Buzkova (24ª) ante Jule Niemeier (65ª) por 6-2, 7-5. Los checos están en muy buena posición para ganar el pulso ante los alemanes, empezando ya por el siguiente duelo, que el domingo medirá a Petra Kvitova (16ª) contra Laura Siegemund (27ª).

Por su parte, Rafa Nadal perdió por primera vez en su carrera ante Cameron Norrie (14º), por 3-6, 6-3 y 6-4.

"No es desastroso, para nada", relativizó Nadal. "Puedo y debo hacerlo mejor, pero ya he dicho, no he jugado mucho hasta ahora. Él sí creo que había jugado hace dos días y eso es una ventaja", apuntó.

Con la victoria de Katie Swan (145ª) contra Nuria Párrizas (70ª), Gran Bretaña, que venció 3-2 a Australia en el inicio del torneo, domina 2-0 a España en el grupo D.

En el grupo B, la número uno mundial Iga Swiatek permitió a Polonia empatar 1-1, gracias a su victoria cómoda ante la kazaja Yulia Putintseva por 6-1 y 6-3.

La United Cup enfrente a 18 países, repartidos en seis grupos (dos grupos en Perth, dos en Sídney y dos en Brisbane), con duelos repartidos para cada equipo entre dos días.

Un duelo comprende cuatro partidos individuales y uno de dobles mixtos.

Entre los representantes sudamericanos este sábado, Brasil se adelantó 2-0 a Noruega, gracias a las victorias de Beatriz Haddad Maia y Felipe Meligeni.

Sin embargo, Argentina quedó 2-0 abajo ante Croacia. Francisco Cerúndolo cayó ante Borna Coric y María Lourdes Carlé lo hizo ante Donna Vekic, por lo que necesitaría el domingo una gran remontada para imponerse a los balcánicos.

-- Resultados de la tercera jornada de competición de la United Cup:

. Grupo A:

Bélgica - Bulgaria 1-1

Grigor Dimitrov (BUL) derrotó a David Goffin (BEL) 6-4, 7-5.

Alison Van Uytvanck (BEL) a Isabella Shinikova (BUL) 6-1, 3-6, 6-3

. Grupo B:

Polonia - Kazajistán 1-1

Timofey Skatov (KAZ) a Daniel Michalski (POL) 7-6 (9-7), 6-2

Iga Swiatek (POL) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-1, 6-3

. Grupo C:

Alemania - República Checa 0-2

Jiri Lehecka (CZE) a Alexander Zverev (GER) 6-4, 6-2

Marie Bouzkova (CZE) a Jule Niemeier (GER) 6-2, 7-5

. Grupo D:

España - Gran Bretaña 0-2

Cameron Norrie (GBR) a Rafael Nadal (ESP) 3-6, 6-3, 6-4

Katie Swan (GBR) a Nuria Párrizas Diaz (ESP) 3-6, 6-1, 6-2

. Grupo E:

Brasil - Noruega 2-0

Beatriz Haddad Maia (BRA) a Malene Helgo (NOR) 6-4, 6-2

Felipe Meligeni Alves (BRA) a Viktor Durasovic (NOR) 6-3, 6-3

. Grupo F:

Croacia - Argentina 2-0

Borna Coric (CRO) a Francisco Cerúndolo (ARG) 7-5, 6-4

Donna Vekic (CRO) a María Lourdes Carlé (ARG) 6-0, 6-4

