La dominicana Paulino avanza sin problemas en los 400 m femeninos

La velocista dominicana Marileidy Paulino, una de las grandes bazas latinoamericanas al oro en el Mundial de Eugene, se estrenó este domingo en la prueba individual de los 400 metros con un cómodo triunfo de su serie con 50.76 segundos.

La velocista, medallista de plata el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio, se hizo así con un lugar en las semifinales del miércoles.

Paulino, de 25 años, ya se colgó una medalla de oro en Eugene con el espectacular triunfo del equipo dominicano de relevos mixtos 4x400 en la jornada inaugural del viernes.

La otra velocista del equipo, Fiordaliza Cofil, también avanzó este domingo a semifinales ganando su serie con 51.19.

"No estoy cansada después del relevo mixto. Me alegra ver a dos de nosotras en las semifinales de los 400 metros", se felicitó Paulino. "Me he preparado para hacer frente a las exigencias mentales y físicas de esta competición".

La gran rival de Paulino para alcanzar su primer oro olímpico es la bahameña Shaunae Miller-Uibo, campeona en Rio-2016 y Tokio-2020, que ganó sin problemas su serie con 51.10.

También avanzaron a semifinales la cubana Roxana Gómez (51.85) y la puertorriqueña Gabby Scott (52.05).

En cambio, la mexicana Paola Morán fue quinta de su serie con un tiempo de 52.28 y quedó eliminada.

En los 400 metros masculinos, el dominicano Lidio Andrés Feliz, también oro con el relevo mixto 4x400, fue tercero de su carrera, con 45.87, y avanzó a las semifinales del miércoles.

"He trabajado para conseguir un objetivo individual, además de mi objetivo de equipo", declaró Feliz. "Las semifinales serán duras, pero mi meta es llegar a la final y luego veremos qué pasa".

El mexicano Luis Avilés, en cambio, fue eliminado al quedar sexto de su serie (46.47).

Los dos primeros posicionados de Doha-2019 y Tokio-2020, el bañameño Steven Gardiner y el colombiano Anthony Zambrano, están ausentes de Eugene, lo que abre la puerta a figuras como el estadounidense Michael Norman, que clasificó el domingo con 45.37, y el sudafricano Wayde van Niekerk, que lo hizo con 45.18.

gbv/gfe